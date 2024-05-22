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БАНДАЖ ПРОТИВОГРЫЖЕВОЙ размер 3 (351) универсальный, №1 - Харьков (106352) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 16 аптеках
Первая аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (1)
809,15 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
Всего: упаковка (2)
802,85 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Матюшенко, 6
Всего: упаковка (1)
804,28 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Космическая, 25
Всего: упаковка (1)
807,49 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Отакара Яроша, 25-А
Всего: упаковка (1)
801,62 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 153
Всего: упаковка (1)
805,39 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Гагарина, 177
Всего: упаковка (1)
809,02 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. Деревянко, 38
Всего: упаковка (1)
810,40 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Павлова Академика, 120
Всего: упаковка (1)
801,90 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 144-Ж
Всего: упаковка (1)
804,30 грн
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, проезд Стадионный, 11/2
Всего: упаковка (1)
802,63 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Байрона, 161
Всего: упаковка (1)
804,73 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, просп. Победы, 52
Всего: упаковка (1)
799,62 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Людвига Свободы, 41
Всего: упаковка (1)
807,61 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, перек. Алешина Архитектора / Косарева, 13/11
Всего: упаковка (1)
799,71 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Пастера Луи, 318
Всего: упаковка (2)
801,98 грн
В других городах:
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Песочин, шоссе Полтавское, 151
Всего: упаковка (1)
801,07 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Буды, ул. Железнодорожная, 5
Всего: упаковка (1)
804,27 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:30
Мерефа, ул. Днепровская, 212
Всего: упаковка (1)
806,39 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Змиев, пл. Привокзальная, 2
Всего: упаковка (2)
810,44 грн