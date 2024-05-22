Все аптеки Украины
Медицинские изделияКоррекционные и корсетные изделияБандажибандажи противогрыжевыеБАНДАЖ ПРОТИВОГРЫЖЕВОЙЦены в аптеках

БАНДАЖ ПРОТИВОГРЫЖЕВОЙ размер 1 (350) правосторонний, №1 - Харьков (106348) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 20 аптеках
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-23 - 17:00
524,80 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. Дарвина, 1
Всего: упаковка (1)
719,32 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-23 - 16:00
524,80 грн
Первая аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (1)
728,17 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-23 - 18:00
524,80 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-23 - 16:00
524,80 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-23 - 18:00
524,80 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
Всего: упаковка (1)
725,66 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 19:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-23 - 19:00
524,80 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 19:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-23 - 19:00
524,80 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Гагарина, 72
Всего: упаковка (2)
724,61 грн
Аптека шар@
Подробнее
Открыто Закроется в 19:30
Харьков, ул. Сумская, 71
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-23 - 18:00
524,80 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Гагарина, 82
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-23 - 18:00
524,80 грн
Аптека шар@
Подробнее
Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. Данилевского, 6
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-23 - 18:00
524,80 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-23 - 16:00
524,80 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Науки, 9
Всего: упаковка (2)
722,99 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Котляра Евгения, 3-А
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-23 - 18:00
524,80 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 19:30
Харьков, ул. Космическая, 23
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-23 - 19:00
524,80 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
Всего: упаковка (1)
722,68 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-23 - 15:00
524,80 грн
В городе Харьков больше нет предложений с препаратом