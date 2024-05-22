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БАНДАЖ (ПОВЯЗКА) ФИКСИРУЮЩИЙ "ДЕЗО" 3011 серый размер 2, №1 - Киев (429327) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
Альго-фарм
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сверстюка Евгения, 2-Б
Всего: упаковка (1)
774,00 грн
Экостатус
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Гузара Любомира, 3
Всего: упаковка (2)
1092,00 грн
В других городах:
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Канев, ул. Героев Днепра, 1-А
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-23 - 20:00
813,10 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 55 мин
Канев, ул. Героев Днепра, 3-А
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-24 - 12:00
813,10 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 55 мин
Корсунь-Шевченковский, ул. Ярослава Мудрого, 38
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-23 - 17:00
813,10 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 55 мин
Корсунь-Шевченковский, ул. Ярослава Мудрого, 30-А
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-23 - 18:00
813,10 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 55 мин
Корсунь-Шевченковский, ул. Шевченко Тараса, 32
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-23 - 18:00
813,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 25 мин
Драбов, ул. Центральная, 26
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-24 - 12:00
813,10 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 55 мин
Драбов, ул. Центральная, 30
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-24 - 12:00
813,10 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Мошны, ул. Спасо-Преображенская, 58
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-24 - 12:00
813,10 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 55 мин
Лысянка, пл. Мира, 8-А
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-24 - 12:00
813,10 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Золотоноша, ул. Защитников Украины, 2-Г
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-23 - 18:00
813,10 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Золотоноша, ул. Защитников Украины, 2-Г
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-23 - 20:00
813,10 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Золотоноша, ул. Шевченко Тараса, 96
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-23 - 20:00
813,10 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 55 мин
Золотоноша, ул. Шевченко Тараса, 76-А
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-23 - 18:00
813,10 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:00
Золотоноша, ул. Шевченко Тараса, 76-Д
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-23 - 20:00
813,10 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Золотоноша, ул. Шевченко Тараса, 169
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-23 - 20:00
813,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 55 мин
Золотоноша, ул. Шевченко Тараса, 167
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-23 - 18:00
813,10 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 55 мин
Гребенка, ул. Магистральная, 102
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-24 - 12:00
813,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 55 мин
Пирятин, ул. Соборная, 16
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-23 - 20:00
813,10 грн
Ощад аптека
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Открыто Закроется в 20:30
Пирятин, ул. Соборная, 25
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-24 - 12:00
813,10 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 55 мин
Городище, ул. Гагарина Юрия, 1
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-23 - 17:00
813,10 грн