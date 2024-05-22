БАНДАЖ (ПОВЯЗКА) ФИКСИРУЮЩИЙ "ДЕЗО" 3011 серый размер 2, №1 - Киев (429327) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 2 аптеках
Альго-фарм
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сверстюка Евгения, 2-Б
В других городах:
Экостатус
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Всего: упаковка (2)
Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Гузара Любомира, 3
Аптека низких цен
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 21:00
Канев, ул. Героев Днепра, 1-А
Наличие на 2024-05-23 - 20:00
Подорожник
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется через 55 мин
Канев, ул. Героев Днепра, 3-А
Наличие на 2024-05-24 - 12:00
Аптека копейка
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется через 55 мин
Корсунь-Шевченковский, ул. Ярослава Мудрого, 38
Наличие на 2024-05-23 - 17:00
Подорожник
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется через 55 мин
Корсунь-Шевченковский, ул. Ярослава Мудрого, 30-А
Наличие на 2024-05-23 - 18:00
Подорожник
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется через 55 мин
Корсунь-Шевченковский, ул. Шевченко Тараса, 32
Наличие на 2024-05-23 - 18:00
Аптека низких цен
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется через 25 мин
Драбов, ул. Центральная, 26
Наличие на 2024-05-24 - 12:00
Подорожник
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется через 55 мин
Драбов, ул. Центральная, 30
Наличие на 2024-05-24 - 12:00
Аптека
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Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Мошны, ул. Спасо-Преображенская, 58
Наличие на 2024-05-24 - 12:00
Подорожник
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется через 55 мин
Лысянка, пл. Мира, 8-А
Наличие на 2024-05-24 - 12:00
Аптека копейка
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 20:30
Золотоноша, ул. Защитников Украины, 2-Г
Наличие на 2024-05-23 - 18:00
Подорожник
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 21:00
Золотоноша, ул. Защитников Украины, 2-Г
Наличие на 2024-05-23 - 20:00
Подорожник
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 21:00
Золотоноша, ул. Шевченко Тараса, 96
Наличие на 2024-05-23 - 20:00
Аптека копейка
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется через 55 мин
Золотоноша, ул. Шевченко Тараса, 76-А
Наличие на 2024-05-23 - 18:00
Подорожник
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Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 07:00
Золотоноша, ул. Шевченко Тараса, 76-Д
Наличие на 2024-05-23 - 20:00
Аптека бам
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 21:00
Золотоноша, ул. Шевченко Тараса, 169
Наличие на 2024-05-23 - 20:00
Аптека низких цен
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется через 55 мин
Золотоноша, ул. Шевченко Тараса, 167
Наличие на 2024-05-23 - 18:00
Подорожник
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется через 55 мин
Гребенка, ул. Магистральная, 102
Наличие на 2024-05-24 - 12:00
Аптека низких цен
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется через 55 мин
Пирятин, ул. Соборная, 16
Наличие на 2024-05-23 - 20:00
Ощад аптека
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 20:30
Пирятин, ул. Соборная, 25
Наличие на 2024-05-24 - 12:00
Подорожник
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется через 55 мин
Городище, ул. Гагарина Юрия, 1
Наличие на 2024-05-23 - 17:00