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БАНДАЖ (ПОВЯЗКА) ФИКСИРУЮЩИЙ "ДЕЗО" 3011 серый размер 3, №1 - Харьков (426596) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:30
Харьков, просп. Людвига Свободы, 39
Всего: упаковка (1)
1060,00 грн
В других городах:
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Полтава, ул. Алмазная, 6/11
Всего: упаковка (1)
1060,00 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Всего: упаковка (1)
846,00
Экономия: -110,00 грн
736,00 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (1)
831,00
Экономия: -95,00 грн
736,00 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (1)
1060,00 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 22:00
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
Всего: упаковка (1)
831,00
Экономия: -95,00 грн
736,00 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, пл. Владимира Великого, 1
Всего: упаковка (1)
1060,00 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Житомир, ул. Киевская, 25
Всего: упаковка (1)
1060,00 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Винница, ул. Нарбута Георгия, 3
Всего: упаковка (1)
1060,00 грн
Аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Бар, ул. Каштановая, 11
Всего: упаковка (1)
1060,00 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Хмельницкий, ул. Свободы, 1-А
Всего: упаковка (1)
1060,00 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Луцк, просп. Возрождения, 26-А
Всего: упаковка (1)
1060,00 грн
Пульс
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Открыто Закроется в 23:00
Радехов, ул. Львовская, 1
Всего: упаковка (1)
825,41 грн
Пульс
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Открыто Круглосуточно
Буск, ул. Львовская, 77
Всего: упаковка (3)
848,20 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Галицкая, 80-Б
Всего: упаковка (1)
1060,00 грн
Пульс
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Открыто Закроется в 23:00
Сокаль, ул. Ярослава Мудрого, 26
Всего: упаковка (2)
884,70 грн
Пульс
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Открыто Закроется в 23:00
Сокаль, ул. Шептицкого, 51
Всего: упаковка (1)
825,41 грн
Пульс
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Открыто Закроется в 23:00
Винники, ул. Ивасюка, 31
Всего: упаковка (1)
884,70 грн
Пульс
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, ул. Медовой Пещеры, 1
Всего: упаковка (1)
825,41 грн
Пульс
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, ул. Навроцкого, 23
Всего: упаковка (3)
884,70 грн