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БАНДАЖ ПОСЛЕРОДОВОЙ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЙ 2020, размер 1, серый эластичный, №1 - Киев (564412) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сверстюка Евгения, 2-А
Всего: упаковка (1)
735,47 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Коласа Якуба, 15-А
Всего: упаковка (1)
731,29 грн
В других городах:
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Хмельник, пл. Победы, 2
Всего: упаковка (1)
730,24 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Хмельницкий, ул. Каменецкая, 80
Всего: упаковка (1)
731,23 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Сумы, ул. Ильинская, 51/1
Всего: упаковка (1)
736,53 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 23:00
Вознесенск, ул. Центральная, 6/1
Всего: упаковка (1)
732,80 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 56 мин
Зеленодольск, просп. Независимости, 15
Всего: упаковка (1)
728,81 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
Всего: упаковка (1)
738,14 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
Всего: упаковка (1)
737,32 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Иршава, пл. Народная, 9
Всего: упаковка (1)
633,42 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Ужгород, ул. Бабяка, 1-Б
Всего: упаковка (1)
734,11 грн
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