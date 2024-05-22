Все аптеки Украины
Медицинские изделияТовары для беременных и кормящих мамТовары для кормящих мамбандажи послеродовыеБАНДАЖ ПОСЛЕРОДОВОЙ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЙЦены в аптеках

БАНДАЖ ПОСЛЕРОДОВОЙ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЙ 2020, размер 8, серый эластичный, №1 - Львов (423413) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Львов (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Пасечная, 70
Всего: упаковка (1)
763,80 грн
В других городах:
Здорова родина
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Федьковича, 7-А
Всего: упаковка (1)
713,65 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Сечевых Стрельцов, 11
Всего: упаковка (1)
757,49 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Луцк, просп. Соборности, 11-В
Всего: упаковка (1)
763,06 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Иршава, пл. Народная, 9
Всего: упаковка (1)
762,72 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Ужгород, ул. Бабяка, 1-Б
Всего: упаковка (1)
760,00 грн
Здорова родина
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Берегово, пл. Героев, 1
Всего: упаковка (1)
712,25
Экономия: -5,02 грн
707,23 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Хмельницкий, ул. Каменецкая, 80
Всего: упаковка (1)
760,12 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Хмельник, пл. Победы, 2
Всего: упаковка (1)
756,26 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Липовец, ул. Липковского Василия, 57
Всего: упаковка (1)
762,38 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Королева Академика, 3
Всего: упаковка (1)
759,67 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
Всего: упаковка (1)
756,42 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (1)
753,63 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Героев Днепра, 34
Всего: упаковка (1)
761,38 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (2)
758,05 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Сверстюка Евгения, 2-А
Всего: упаковка (1)
762,87 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Славутич, просп. Независимости, 5
Всего: упаковка (2)
762,44 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется через 49 мин
Вознесенск, ул. 228-й Стрелковой Дивизии, 26
Всего: упаковка (1)
754,63 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется через 49 мин
Вознесенск, ул. Центральная, 6/1
Всего: упаковка (1)
754,97 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется через 49 мин
Одесса, ул. Преображенская, 42
Всего: упаковка (1)
763,93 грн