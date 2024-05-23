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БАНДАЖ ПОСЛЕРОДОВОЙ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЙ 2022, размер 2 серый "Евро", эластичный, №1 - Запорожье (476126) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Победы, 119
Всего: упаковка (1)
901,00
Экономия: -267,10 грн
633,90 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сытова, 7-А
Всего: упаковка (1)
901,00
Экономия: -267,10 грн
633,90 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, шоссе Ореховское, 10-Г
Всего: упаковка (2)
979,00
Экономия: -345,10 грн
633,90 грн
В других городах:
Региональная аптечная сеть руан
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Закрыто Открывается в 08:00
Марганец, ул. Киевская, 145
Всего: упаковка (1)
979,00
Экономия: -345,10 грн
633,90 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Закрыто Открывается в 08:00
Соленое, ул. Гагарина Юрия, 30-Б
Всего: упаковка (1)
979,00
Экономия: -345,10 грн
633,90 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Закрыто Открывается в 08:00
Новоалександровка, ул. Гагарина, 2-Е
Всего: упаковка (1)
979,00
Экономия: -345,10 грн
633,90 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Синельниково, ул. Садовая, 106
Всего: упаковка (1)
979,00
Экономия: -345,10 грн
633,90 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 07:00
Синельниково, ул. Садовая, 2-А
Всего: упаковка (5)
901,00
Экономия: -267,10 грн
633,90 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, ж/м Тополь-2, 28
Всего: упаковка (1)
979,00
Экономия: -345,10 грн
633,90 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кременная, 9
Всего: упаковка (1)
979,00
Экономия: -345,10 грн
633,90 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 23:00
Днепр, ж/м Тополь-1, 15
Всего: упаковка (1)
901,00
Экономия: -267,10 грн
633,90 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, ул. Роторная, 21
Всего: упаковка (1)
901,00
Экономия: -267,10 грн
633,90 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, ул. 20-летия Победы, 33
Всего: упаковка (1)
901,00
Экономия: -267,10 грн
633,90 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, ул. Багряного Ивана, 17
Всего: упаковка (1)
901,00
Экономия: -267,10 грн
633,90 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 3
Всего: упаковка (1)
901,00
Экономия: -267,10 грн
633,90 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Поля Александра, 104-А
Всего: упаковка (1)
979,00
Экономия: -345,10 грн
633,90 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (1)
901,00
Экономия: -267,10 грн
633,90 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Поля Александра, 59
Всего: упаковка (1)
979,00
Экономия: -345,10 грн
633,90 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
Всего: упаковка (1)
944,93 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, бульв. Европейский, 4
Всего: упаковка (1)
947,51 грн