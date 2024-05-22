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БАНДАЖ ПОСЛЕРОДОВОЙ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЙ 2020, размер 6 эластичный, №1 - Киев (429369) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Киев не найдено
В других городах:
D.s.
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Открыто Закроется через 57 мин
Красилов, ул. Грушевского, 84
Всего: упаковка (1)
684,60 грн
D.s.
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Открыто Закроется через 57 мин
Хмельницкий, просп. Мира, 88
Всего: упаковка (1)
684,60 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 23:00
Хмельницкий, ул. Пилотская, 1
Всего: упаковка (9)
716,10 грн
Пульс
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Открыто Закроется в 23:00
Радехов, ул. Львовская, 1
Всего: упаковка (1)
588,29 грн
Пульс
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, ул. Миколайчука, 9
Всего: упаковка (1)
650,10 грн
Пульс
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, ул. Миколайчука, 9
Всего: упаковка (1)
630,50 грн
Пульс
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Открыто Закроется через 57 мин
Львов, ул. Ужгородская, 1
Всего: упаковка (1)
630,50 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 20:30
Львов, ул. Словацкого, 2
Всего: упаковка (1)
594,15 грн
Пульс
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Открыто Закроется через 57 мин
Львов, ул. Гашека Ярослава, 2-А
Всего: упаковка (2)
630,50 грн
Пульс
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Открыто Закроется через 57 мин
Стрый, ул. Басараб Ольги, 15
Всего: упаковка (1)
630,50 грн
Пульс
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Открыто Закроется в 23:00
Борислав, ул. Ковалива, 53
Всего: упаковка (1)
591,60 грн
D.s.
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Открыто Закроется через 57 мин
Свалява, ул. Киевская, 8/1
Всего: упаковка (1)
684,60 грн
D.s.
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Открыто Закроется через 57 мин
Виноградов, ул. Шевченко Тараса, 8-Б
Всего: упаковка (1)
594,15 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Мукачево, ул. Духновича Александра, 2
Всего: упаковка (1)
594,15 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Берегово, пл. Кошута, 5
Всего: упаковка (2)
684,60 грн
D.s.
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Открыто Закроется через 57 мин
Ужгород, ул. Капушанская, 15-А
Всего: упаковка (1)
684,60 грн
D.s.
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Открыто Закроется через 57 мин
Ужгород, ул. Грибоедова, 20
Всего: упаковка (2)
684,60 грн
В других городах больше нет предложений с препаратом