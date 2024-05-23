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БАНДАЖ ПОСЛЕРОДОВОЙ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЙ 2020, размер 2, серый эластичный, №1 - Одесса (428002) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Одесса не найдено
В других городах:
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 05:00
Вознесенск, ул. Центральная, 6/1
Всего: упаковка (2)
756,84 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Южноукраинск, ул. Мира, 9/2
Всего: упаковка (1)
440,75 грн
Городская семейная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Подольск, просп. Победы, 11/37
Всего: упаковка (1)
440,75 грн
1 социальна аптека
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Подольск, пл. Базарная, 2-А
Всего: упаковка (1)
724,00
Экономия: -345,80 грн
378,20 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Первомайск, ул. Шевченко Тараса, 20/1
Всего: упаковка (1)
440,75 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Первомайск, ул. Корабельная, 17-А
Всего: упаковка (1)
440,75 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Измаил, ул. Болградская, 80
Всего: упаковка (1)
440,75 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Зеленодольск, просп. Независимости, 15
Всего: упаковка (1)
760,30 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 19
Всего: упаковка (1)
440,75 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Авраменка Ивана, 21
Всего: упаковка (1)
440,75 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Александрия, просп. Соборный, 11
Всего: упаковка (1)
818,00
Экономия: -439,80 грн
378,20 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Ильинцы, ул. Европейская, 5
Всего: упаковка (1)
818,00
Экономия: -439,80 грн
378,20 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Богуслав, ул. Николаевская, 51
Всего: упаковка (1)
676,00 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 398
Всего: упаковка (1)
440,75 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 31
Всего: упаковка (1)
453,97 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Кременчуг, просп. Леси Украинки, 57
Всего: упаковка (1)
818,00
Экономия: -439,80 грн
378,20 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Металлургов, 14
Всего: упаковка (1)
761,89 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Белая Церковь, просп. Независимости, 59
Всего: упаковка (1)
440,75 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Белая Церковь, ул. Зенитного полка, 10-А
Всего: упаковка (1)
440,75 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Белая Церковь, ул. Ярослава Мудрого, 40
Всего: упаковка (1)
588,05
Экономия: -17,64 грн
570,41 грн