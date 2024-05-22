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БАНДАЖ ПОСЛЕРОДОВОЙ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЙ 2020, размер 2, серый эластичный, №1 - Киев (428002) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 25 аптеках
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (2)
760,36 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (1)
757,56 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 44
Всего: упаковка (1)
818,00
Экономия: -439,80 грн
378,20 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 57 мин
Киев, ул. Институтская, 16
Всего: упаковка (1)
484,82 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, пл. Спортивная, 1-А
Всего: упаковка (1)
735,40
Экономия: -22,06 грн
713,34 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 37/41
Всего: упаковка (1)
735,40
Экономия: -22,06 грн
713,34 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Князей Острожских, 15
Всего: упаковка (1)
440,75 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, ул. Антоновича, 50
Всего: упаковка (1)
735,40
Экономия: -22,06 грн
713,34 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Антоновича, 176
Всего: упаковка (1)
735,40
Экономия: -22,06 грн
713,34 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Бандеры Степана, 23
Всего: упаковка (1)
735,40
Экономия: -22,06 грн
713,34 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, наб. Русановская, 12
Всего: упаковка (1)
484,82 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сверстюка Евгения, 2-А
Всего: упаковка (1)
757,33 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Гетмана Вадима, 6
Всего: упаковка (1)
506,86 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Васильковская, 8
Всего: упаковка (1)
440,75 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Науки, 35
Всего: упаковка (1)
440,75 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Лагерная, 42
Всего: упаковка (1)
724,00
Экономия: -345,80 грн
378,20 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Березнева, 12-А
Всего: упаковка (1)
676,20
Экономия: -20,29 грн
655,91 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Красной Калины, 17
Всего: упаковка (1)
758,07 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Рудницкого Степана, 13
Всего: упаковка (1)
462,79 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Коласа Якуба, 15-А
Всего: упаковка (1)
755,60 грн