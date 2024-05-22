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БАНДАЖ ПОСЛЕРОДОВОЙ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЙ 2020, размер 2, серый эластичный, №1 - Днепр (Днепропетровск) (428002) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, пл. Вокзальная, 2-Б
Всего: упаковка (1)
440,75 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Мануйловский, 77-Б
Всего: упаковка (1)
440,75 грн
Аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Героев, 11-Б
Всего: упаковка (1)
440,75 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 23:00
Днепр, ул. 20-летия Победы, 29
Всего: упаковка (1)
440,75 грн
В других городах:
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Синельниково, ул. Мира, 52
Всего: упаковка (1)
506,86 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Металлургов, 14
Всего: упаковка (1)
761,89 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Красноград, ул. Полтавская, 91
Всего: упаковка (1)
440,75 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Авраменка Ивана, 21
Всего: упаковка (1)
440,75 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Кременчуг, просп. Леси Украинки, 57
Всего: упаковка (1)
818,00
Экономия: -439,80 грн
378,20 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 19
Всего: упаковка (1)
440,75 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Александрия, просп. Соборный, 11
Всего: упаковка (1)
818,00
Экономия: -439,80 грн
378,20 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Зеленодольск, просп. Независимости, 15
Всего: упаковка (1)
760,30 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Гагарина, 177
Всего: упаковка (1)
756,15 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
Всего: упаковка (1)
756,11 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (1)
760,45 грн
Первая аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (2)
758,95 грн
Первая аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (1)
759,08 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Молочная, 6
Всего: упаковка (1)
758,35 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 124-А
Всего: упаковка (1)
763,51 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
Всего: упаковка (1)
763,12 грн