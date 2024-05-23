Все аптеки Украины
Медицинские изделияПеревязочные средстваПластырипластыри бактерицидныеFAMILY PLAST ПЛАСТЫРЬ БАКТЕРИЦИДНЫЙ НА ТКАНЕВОЙ ОСНОВЕЦены в аптеках

FAMILY PLAST ПЛАСТЫРЬ БАКТЕРИЦИДНЫЙ НА ТКАНЕВОЙ ОСНОВЕ 25 мм х 72 мм эластичный, №8 - Одесса (503917) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 21 аптеке
Аптекарь
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Бугаевская, 21-В
Всего: упаковка (2)
80,29 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пастера, 14
Всего: упаковка (3)
31,40 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
Всего: упаковка (3)
31,40 грн
Аптека tas
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Екатерининская / Троицкая, 50/39
Всего: упаковка (2)
66,91 грн
Аптека tas
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Успенская / Ришельевская, 44/33
Всего: упаковка (1)
66,91 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
Всего: упаковка (5)
31,40 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Живописная, 24-Г
Всего: упаковка (5)
31,40 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 86
Всего: упаковка (2)
66,91 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Малиновского Маршала, 18
Всего: упаковка (2)
73,60 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Говорова Маршала, 10/6
Всего: упаковка (2)
73,60 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 17
Всего: упаковка (3)
31,40 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Космонавтов, 15
Всего: упаковка (1)
31,40 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 2
Всего: упаковка (3)
31,40 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Генуэзская, 3-Б
Всего: упаковка (2)
70,26 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Левитана, 67/1
Всего: упаковка (1)
31,40 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Вильямса Академика, 66
Всего: упаковка (4)
31,40 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Вильямса Академика, 93/1
Всего: упаковка (2)
80,29 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Королева Академика, 114
Всего: упаковка (2)
69,40 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Героев обороны Одессы, 52-А
Всего: упаковка (1)
31,40 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, бульв. Десантный, 1
Всего: упаковка (2)
73,60 грн