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FAMILY PLAST ПЛАСТЫРЬ БАКТЕРИЦИДНЫЙ НА ТКАНЕВОЙ ОСНОВЕ 25 мм х 72 мм эластичный, №8 - Львов (503917) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 7 аптеках
Swiss pharmacy
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Открыто Закроется через 11 мин
Львов, ул. Дорошенко, 8
Всего: упаковка (2)
76,34 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, ул. Городоцкая, 141/143
Всего: упаковка (2)
66,91 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 11 мин
Львов, ул. Владимира Великого, 35-А
Всего: упаковка (3)
31,40 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 11 мин
Львов, ул. Стрыйская, 45-Ж
Всего: упаковка (4)
31,40 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Зеленая, 147
Всего: упаковка (2)
80,29 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 22:00
Львов, ул. Пасечная, 84-А
Всего: упаковка (2)
66,91 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, просп. Красной Калины, 109
Всего: упаковка (1)
66,91 грн
В других городах:
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Яворов, пл. Рынок, 20/16
Всего: упаковка (2)
31,40 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 11 мин
Червоноград, ул. Бандеры Степана, 2
Всего: упаковка (5)
31,40 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 11 мин
Дрогобыч, пл. Рынок, 27
Всего: упаковка (2)
66,91 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Стрый, ул. Независимости, 16
Всего: упаковка (1)
31,40 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 09:00
Стрый, ул. Торговица, 1/10
Всего: упаковка (2)
66,91 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Стрый, ул. Колессы, 55/75
Всего: упаковка (3)
31,40 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Стебник, ул. Грушевского Михаила, 1
Всего: упаковка (9)
31,40 грн
Аптека твоей родини
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Открыто Закроется через 11 мин
Самбор, ул. Шевченко Тараса, 42-А
Всего: упаковка (1)
31,40 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Сокаль, ул. Тартаковская, 2
Всего: упаковка (2)
68,92 грн
Экономная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Бережаны, ул. Русская, 7
Всего: упаковка (2)
66,91 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Броды, ул. Золотая, 24
Всего: упаковка (4)
66,91 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 11 мин
Нововолынск, бульв. Шевченко Тараса, 11
Всего: упаковка (1)
31,40 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 11 мин
Нововолынск, м-н 15-й, 19
Всего: упаковка (19)
31,40 грн