FAMILY PLAST ПЛАСТЫРЬ БАКТЕРИЦИДНЫЙ НА ТКАНЕВОЙ ОСНОВЕ 25 мм х 72 мм эластичный, №8 - Харьков (503917) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 9 аптеках
Экономная аптека
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Харьков, пер. Расторгуевский, 2
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Харьков, ул. Харьковских Дивизий, 14
Мед-сервис
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Харьков, ул. Героев Труда, 17
Мед-сервис
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Харьков, просп. Победы, 50-Е
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Харьков, просп. Юбилейный, 94-А
Мед-сервис
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Харьков, ул. Гвардейцев-Широнинцев, 88-Б
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Харьков, просп. Алешина Архитектора, 3
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Алешина Архитектора, 5
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Мед-сервис
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Харьков, бульв. Грицевца Сергея, 1-А
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Дергачи, ул. Вокзальная, 70
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Чугуев, бульв. Комарова Космонавта, 3
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Чугуев, ул. Древний вал, 32
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Печенеги, ул. Независимости, 50-А
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Андреевка, ул. Центральная, 4
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Красноград, м-н 3-й, 31
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Всего: упаковка (2)
Открыто Закроется в 20:00
Красноград, пл. Базарная, -
Мед-сервис
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Всего: упаковка (2)
Открыто Закроется в 20:00
Красноград, ул. Полтавская, 91
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Ахтырка, ул. Шевченко, 3
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Всего: упаковка (7)
Открыто Закроется в 20:00
Тростянец, ул. Мира, 2-Б
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Открыто Закроется в 18:00
Изюм, ул. Хмельницкая, 2/1