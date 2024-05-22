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FAMILY PLAST ПЛАСТЫРЬ БАКТЕРИЦИДНЫЙ НА ТКАНЕВОЙ ОСНОВЕ 25 мм х 72 мм эластичный, №300 - Харьков (497691) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найдено
В других городах:
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Глухов, ул. Институтская, 3
Всего: 25 мм х 72 мм (223)
954,09 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Варва, ул. Мира, 48-В
Всего: упаковка (16)
Наличие на 2024-05-24 - 12:00
1058,60 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Журавка, ул. Первомайская, 1/3
Всего: упаковка (16)
Наличие на 2024-05-24 - 12:00
1058,60 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Ладан, ул. Мира, 75
Всего: упаковка (16)
Наличие на 2024-05-24 - 12:00
1058,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Прилуки, ул. Киевская, 230-Ж
Всего: упаковка (16)
Наличие на 2024-05-23 - 19:00
1058,60 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Прилуки, ул. Киевская, 230-Е
Всего: упаковка (16)
Наличие на 2024-05-23 - 19:00
1058,60 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Прилуки, ул. Киевская, 307
Всего: упаковка (16)
Наличие на 2024-05-23 - 20:00
1058,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Прилуки, ул. Киевская, 305
Всего: упаковка (16)
Наличие на 2024-05-23 - 18:00
1058,60 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Прилуки, ул. Константиновская, 120-А
Всего: упаковка (16)
Наличие на 2024-05-23 - 19:00
1058,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Прилуки, ул. Вокзальная, 5
Всего: упаковка (16)
Наличие на 2024-05-23 - 17:00
1058,60 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Прилуки, ул. Вокзальная, 31
Всего: упаковка (16)
Наличие на 2024-05-23 - 19:00
1058,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Прилуки, ул. Вокзальная, 29
Всего: упаковка (16)
Наличие на 2024-05-23 - 17:00
1058,60 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Прилуки, ул. Переяславская, 3/18
Всего: упаковка (16)
Наличие на 2024-05-23 - 19:00
1058,60 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Прилуки, ул. Киевская, 279
Всего: упаковка (16)
Наличие на 2024-05-23 - 17:00
1058,60 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Прилуки, ул. Киевская, 56
Всего: упаковка (16)
Наличие на 2024-05-23 - 18:00
1058,60 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Ичня, ул. Свято-Преображенская, 1-А
Всего: упаковка (16)
Наличие на 2024-05-25 - 12:00
1058,60 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Борзна, ул. Независимости, 3
Всего: упаковка (16)
Наличие на 2024-05-24 - 12:00
1058,60 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 19:00
Сосница, ул. Хмельницкого Богдана, 11
Всего: упаковка (16)
Наличие на 2024-05-24 - 12:00
1058,60 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 19:00
Сосница, ул. Черниговская, 15/2
Всего: упаковка (16)
Наличие на 2024-05-24 - 12:00
1058,60 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Згуровка, ул. Украинская, 11
Всего: 25 мм х 72 мм (197)
731,76 грн