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FAMILY PLAST ПЛАСТЫРЬ БАКТЕРИЦИДНЫЙ НА ТКАНЕВОЙ ОСНОВЕ 6 см х 10 см, №1 - Запорожье (497680) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Запорожье не найдено
В других городах:
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 05:00
Павлоград, ул. Соборная, 93/2
Всего: упаковка (1)
4,90 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Александрия, ул. Усика Григория, 47
Всего: упаковка (11)
10,50
Экономия: -2,38 грн
8,12 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Дьяченко (Бортничи), 10
Всего: упаковка (19)
11,40
Экономия: -3,60 грн
7,80 грн
Свк фарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Братства тарасовцев, 6
Всего: упаковка (19)
8,00 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Ревуцкого, 15
Всего: упаковка (2)
9,22
Экономия: -1,04 грн
8,18 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Васильковская, 55
Всего: упаковка (17)
12,90
Экономия: -4,10 грн
8,80 грн
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 81
Всего: упаковка (5)
10,07
Экономия: -1,27 грн
8,80 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Рейгана Рональда, 8
Всего: упаковка (16)
11,40
Экономия: -3,25 грн
8,15 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
Всего: упаковка (3)
11,90
Экономия: -3,60 грн
8,30 грн
Свк фарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, перек. Старовокзальная / Жилянская, 13/146
Всего: упаковка (20)
9,00 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, перек. Константиновская / Фроловская, 1/2
Всего: упаковка (40)
11,40
Экономия: -3,60 грн
7,80 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Лобановского, 2
Всего: упаковка (2)
12,10
Экономия: -3,80 грн
8,30 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, просп. Воздушных Сил, 47
Всего: упаковка (18)
11,90
Экономия: -1,87 грн
10,03 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 27
Всего: упаковка (7)
11,90
Экономия: -3,75 грн
8,15 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 14
Всего: упаковка (6)
12,10
Экономия: -3,80 грн
8,30 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, перек. Телиги Елены / Щусева, 19/2
Всего: упаковка (3)
12,10
Экономия: -3,80 грн
8,30 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Гната Юры, 7-А
Всего: упаковка (4)
12,10
Экономия: -3,80 грн
8,30 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Щербаковского Данилы, 32/38
Всего: упаковка (10)
12,10
Экономия: -3,80 грн
8,30 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Щербаковского Данилы, 60
Всего: упаковка (10)
12,10
Экономия: -3,80 грн
8,30 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 10:00
Киев, просп. Свободы, 2
Всего: упаковка (7)
11,40
Экономия: -3,60 грн
7,80 грн