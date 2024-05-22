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FAMILY PLAST ПЛАСТЫРЬ БАКТЕРИЦИДНЫЙ НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ 25 мм х 72 мм эластичный, №8 - Львов (503934) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 11 мин
Львов, просп. Красной Калины, 42
Всего: упаковка (3)
33,70 грн
В других городах:
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Новояворовск, ул. Бандеры Степана, 10
Всего: упаковка (3)
33,70 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Стрый, ул. Независимости, 16
Всего: упаковка (3)
33,70 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:30
Самбор, ул. Лемковская, 28/1
Всего: упаковка (5)
33,70 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 11 мин
Нововолынск, м-н 15-й, 19
Всего: упаковка (10)
33,70 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 11 мин
Почаев, ул. Шевченко Тараса, 15-Б
Всего: упаковка (3)
33,70 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 11 мин
Ивано-Франковск, ул. Коновальца, 147
Всего: упаковка (1)
33,70 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 11 мин
Тернополь, ул. Лучаковского, 14
Всего: упаковка (2)
33,70 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 11 мин
Тернополь, ул. Шептицкого, 15
Всего: упаковка (5)
33,70 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 11 мин
Тернополь, просп. Злуки, 4
Всего: упаковка (6)
33,70 грн
Аптека твоей родини
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Открыто Закроется через 11 мин
Тернополь, просп. Злуки, 45-Б
Всего: упаковка (1)
33,70 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 11 мин
Тернополь, ул. Тарнавского Мирона Генерала, 32
Всего: упаковка (1)
33,70 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 11 мин
Збараж, ул. Сечевых Стрельцов, 1-Г
Всего: упаковка (1)
33,70 грн
Аптека твоей родини
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Открыто Закроется через 11 мин
Теребовля, ул. Князя Василько, 90
Всего: упаковка (3)
33,70 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 11 мин
Дубно, ул. Галицкого Данила, 10
Всего: упаковка (2)
33,70 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 11 мин
Дубно, ул. Сурмичи, 72-А
Всего: упаковка (5)
33,70 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 11 мин
Луцк, просп. Соборности, 11-А
Всего: упаковка (6)
33,70 грн
Аптека твоей родини
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Открыто Закроется через 11 мин
Чортков, ул. Бандеры Степана, 54-А
Всего: упаковка (11)
33,70 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 11 мин
Коломыя, бульв. Леси Украинки, 1
Всего: упаковка (1)
33,70 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 11 мин
Здолбунов, ул. Школьная, 27
Всего: упаковка (1)
33,70 грн