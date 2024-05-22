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FAMILY PLAST ПЛАСТЫРЬ БАКТЕРИЦИДНЫЙ НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ 6 см х 10 см, №1 - Киев (497640) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 52 аптеках
Рецепты здоровья
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Открыто Закроется в 19:00
Киев, ул. Ильинская, 10
Всего: упаковка (6)
13,60 грн
Гала аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 48-А
Всего: упаковка (6)
12,10 грн
Гала аптека
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Открыто Закроется в 18:30
Киев, ул. Саксаганского, 101
Всего: упаковка (4)
13,40 грн
Рецепты здоровья
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Пестеля, 7
Всего: упаковка (6)
12,00 грн
Рецепты здоровья
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Открыто Круглосуточно
Киев, ул. Предславинская, 9
Всего: упаковка (5)
13,10 грн
Гала аптека
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Закрыто Открывается в 10:00
Киев, ул. Мокрая, 20-А
Всего: упаковка (9)
13,60 грн
Рецепты здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Головко Андрея, 4
Всего: упаковка (15)
12,00 грн
Рецепты здоровья
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Открыто Круглосуточно
Киев, ул. Бойчука Михаила, 19
Всего: упаковка (6)
7,90 грн
Гала аптека
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, перек. Ереванская / Джохара Дудаева, 9/2
Всего: упаковка (10)
13,60 грн
Аптека для економних
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Иорданская, 7-В
Всего: упаковка (6)
13,40 грн
Аптека для экономных
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Воздушных Сил, 38
Всего: упаковка (7)
13,60 грн
Гала аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Каховская, 60
Всего: упаковка (4)
13,60 грн
Рецепты здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Энтузиастов, 37
Всего: упаковка (8)
13,60 грн
Рецепты здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Иорданская, 26
Всего: упаковка (6)
13,60 грн
Аптека для экономных
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Воздушных Сил, 56
Всего: упаковка (4)
11,40 грн
Галафарм
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сверстюка Евгения, 6-В
Всего: упаковка (4)
10,20 грн
Аптека для економних
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Открыто Круглосуточно
Киев, ул. Дорогожицкая, 17
Всего: упаковка (3)
10,70 грн
Гала аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 16
Всего: упаковка (6)
14,00 грн
Будем здоровы вместе
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Тычины Павла, 26-Д
Всего: упаковка (7)
13,60 грн
Аптека для економних
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Гетмана Павла Полуботка, 26/9
Всего: упаковка (14)
12,90 грн