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FAMILY PLAST ПЛАСТЫРЬ БАКТЕРИЦИДНЫЙ НА ПОЛИМЕРНОЙ ОСНОВЕ 19 мм х 72 мм — 25 мм х 72 мм набор детский, №20 - Запорожье (414820) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 68
Всего: упаковка (4)
41,40 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 222
Всего: упаковка (1)
41,40 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, просп. Соборный, 6
Всего: упаковка (5)
41,40 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сорочинская, 7
Всего: упаковка (1)
41,40 грн
В других городах:
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Закрыто Открывается в 08:00
Синельниково, ул. Мира, 26
Всего: упаковка (4)
41,40 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, просп. Героев, 37
Всего: упаковка (3)
41,40 грн
Аптека твоей родини
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Закрыто Открывается в 08:00
Никополь, ул. Электрометаллургов, 42/77
Всего: упаковка (1)
41,40 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Никополь, просп. Трубников, 37/37
Всего: упаковка (2)
41,40 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
Всего: упаковка (2)
41,40 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, ул. Столетова, 1
Всего: упаковка (11)
41,40 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, ул. Янтарная, 79
Всего: упаковка (3)
41,40 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:00
Каменское, просп. Стуса Василия, 20
Всего: упаковка (3)
41,40 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Павлоград, ул. Каденюка Леонида, 10
Всего: упаковка (1)
41,40 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:30
Павлоград, ул. Шевченко, 73/14
Всего: упаковка (1)
41,40 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:00
Терновка, ул. Маяковского, 20
Всего: упаковка (6)
41,40 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:00
Першотравенск, ул. Юбилейная, 16/41
Всего: упаковка (8)
41,40 грн
Аптека твоей родини
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Закрыто Открывается в 08:00
Зеленодольск, просп. Независимости, 17/83
Всего: упаковка (4)
41,40 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, м-н 4-й Заречный, 11
Всего: упаковка (2)
41,40 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:00
Кривой Рог, ул. Шухевича Романа, 21
Всего: упаковка (1)
41,40 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Лисового, 11
Всего: упаковка (2)
41,40 грн