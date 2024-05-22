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FAMILY PLAST ПЛАСТЫРЬ БАКТЕРИЦИДНЫЙ НА ПОЛИМЕРНОЙ ОСНОВЕ 19 мм х 72 мм — 25 мм х 72 мм набор детский, №20 - Киев (414820) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 34 аптеках
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Брюллова, 1-А
Всего: упаковка (1)
41,40 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Татарская, 38-А
Всего: упаковка (3)
41,40 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Карела Чапека, 4
Всего: упаковка (6)
41,40 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Политехнический / Берестейский, 1/33
Всего: упаковка (2)
41,40 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Телиги Елены, 13/14
Всего: упаковка (4)
41,40 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Оболонский, 12
Всего: упаковка (27)
41,40 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Уинстона Черчилля, 14
Всего: упаковка (1)
41,40 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Дашкевича Остафия, 15
Всего: упаковка (3)
41,40 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Каденюка Леонида, 2/35
Всего: упаковка (16)
41,40 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Красной Калины, 15-А
Всего: упаковка (1)
41,40 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Гайдай Зои, 6
Всего: упаковка (1)
41,40 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Мукачевская, 5-А
Всего: упаковка (1)
41,40 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Вышгородская, 33
Всего: упаковка (2)
41,40 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Героев Днепра, 41
Всего: упаковка (2)
41,40 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Героев Днепра, 49
Всего: упаковка (20)
41,40 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Героев Днепра, 31-А
Всего: упаковка (24)
41,40 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Гродненская, 1/35
Всего: упаковка (34)
41,40 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Свободы, 5
Всего: упаковка (6)
41,40 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Ялтинская, 6
Всего: упаковка (22)
41,40 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Лятошинского, 18
Всего: упаковка (7)
41,40 грн