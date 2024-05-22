Все аптеки Украины
Медицинские изделияПеревязочные средстваПластырипластыри бактерицидныеFAMILY PLAST ПЛАСТЫРЬ БАКТЕРИЦИДНЫЙ НА ПОЛИМЕРНОЙ ОСНОВЕЦены в аптеках

FAMILY PLAST ПЛАСТЫРЬ БАКТЕРИЦИДНЫЙ НА ПОЛИМЕРНОЙ ОСНОВЕ 19 мм х 72 мм — 25 мм х 72 мм набор детский, №20 - Харьков (414820) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 19:30
Харьков, просп. Гагарина, 84
Всего: упаковка (24)
41,40 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Отакара Яроша, 21
Всего: упаковка (1)
41,40 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Харьков, просп. Людвига Свободы, 31
Всего: упаковка (8)
41,40 грн
В других городах:
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Песочин, ул. Квартальная, 14
Всего: упаковка (1)
41,40 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Слобожанское, ул. Дружбы, 1
Всего: упаковка (1)
41,40 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Ахтырка, пер. Харьковский, 3
Всего: упаковка (1)
41,40 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Ахтырка, пл. Успенская, 3
Всего: упаковка (1)
41,40 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Перещепино, ул. Шевченко Тараса, 25
Всего: упаковка (10)
41,40 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Полтава, ул. Чураивны, 3/2
Всего: упаковка (10)
41,40 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Полтава, ул. Великотырновская, 39-А
Всего: упаковка (4)
41,40 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Полтава, ул. Мазепы Ивана, 49
Всего: упаковка (6)
41,40 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Сумы, ул. Ахтырская, 18
Всего: упаковка (17)
41,40 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Сумы, просп. Свободы, 32
Всего: упаковка (1)
41,40 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Сумы, ул. Троицкая, 51
Всего: упаковка (16)
41,40 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Сумы, ул. Скоропадского Павла Гетьмана, 26
Всего: упаковка (1)
41,40 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Сумы, ул. Ярослава Мудрого, 50
Всего: упаковка (9)
41,40 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Сумы, ул. Британская, 39
Всего: упаковка (1)
41,40 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Сумы, ул. Ильинская, 49
Всего: упаковка (7)
41,40 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Сумы, просп. Победы, 105-Б
Всего: упаковка (9)
41,40 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Сумы, просп. Победы, 105
Всего: упаковка (25)
41,40 грн