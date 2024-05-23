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FAMILY PLAST ПЛАСТЫРЬ БАКТЕРИЦИДНЫЙ НА ТКАНЕВОЙ ОСНОВЕ 25 мм х 72 мм, №300 - Запорожье (414787) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 68
Всего: 25 мм х 72 мм (299)
238,50 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, просп. Соборный, 6
Всего: 25 мм х 72 мм (87)
227,13 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Энтузиастов, 3
Всего: 25 мм х 72 мм (290)
227,13 грн
В других городах:
Аптека твоей родини
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Закрыто Открывается в 08:00
Никополь, просп. Трубников, 85
Всего: 25 мм х 72 мм (144)
240,80 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, ул. Столетова, 1
Всего: упаковка (1)
240,80 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, пер. Штурманский, 7
Всего: 25 мм х 72 мм (295)
189,27 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:30
Покровское, ул. Центральная, 18-А
Всего: упаковка (1)
189,27 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Вольногорск, бульв. Мира, 10
Всего: 25 мм х 72 мм (288)
189,27 грн
Аптека твоей родини
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Закрыто Открывается в 08:00
Вольногорск, ул. Защитников Украины, 13
Всего: 25 мм х 72 мм (215)
189,27 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Караманиц Федора, 47
Всего: упаковка (1)
227,13 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, м-н 4-й Заречный, 11
Всего: 25 мм х 72 мм (172)
240,80 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:00
Кривой Рог, ул. Шухевича Романа, 21
Всего: 25 мм х 72 мм (175)
189,27 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Космонавтов, 27
Всего: 25 мм х 72 мм (191)
240,80 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Костенко, 8
Всего: 25 мм х 72 мм (276)
227,13 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Горишние Плавни, просп. Героев Днепра, 54
Всего: 25 мм х 72 мм (6)
240,80 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:00
Онуфриевка, ул. Центральная, 23
Всего: упаковка (1)
189,27 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Александрия, просп. Соборный, 111
Всего: упаковка (1)
240,80 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Александрия, ул. Усика Григория, 45
Всего: 25 мм х 72 мм (113)
200,70 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Александрия, просп. Соборный, 26
Всего: 25 мм х 72 мм (12)
189,27 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:00
Карловка, ул. Полтавский Шлях, 42/2
Всего: упаковка (1)
240,80 грн