FAMILY PLAST ПЛАСТЫРЬ БАКТЕРИЦИДНЫЙ НА ТКАНЕВОЙ ОСНОВЕ 25 мм х 72 мм, №300 - Запорожье (414787) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 3 аптеках
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Всего: 25 мм х 72 мм (299)
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Запорожье, ул. Чаривная, 68
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Всего: 25 мм х 72 мм (87)
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Запорожье, просп. Соборный, 6
В других городах:
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Всего: 25 мм х 72 мм (290)
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Запорожье, ул. Энтузиастов, 3
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Всего: 25 мм х 72 мм (144)
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Никополь, просп. Трубников, 85
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Всего: упаковка (1)
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Днепр, ул. Столетова, 1
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Днепр, пер. Штурманский, 7
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Покровское, ул. Центральная, 18-А
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Всего: 25 мм х 72 мм (288)
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Вольногорск, бульв. Мира, 10
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Всего: 25 мм х 72 мм (215)
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Вольногорск, ул. Защитников Украины, 13
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Всего: упаковка (1)
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Кривой Рог, ул. Караманиц Федора, 47
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Всего: 25 мм х 72 мм (172)
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Кривой Рог, м-н 4-й Заречный, 11
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Всего: 25 мм х 72 мм (175)
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Кривой Рог, ул. Шухевича Романа, 21
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Всего: 25 мм х 72 мм (191)
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Кривой Рог, ул. Космонавтов, 27
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Всего: 25 мм х 72 мм (276)
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Кривой Рог, ул. Костенко, 8
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Всего: 25 мм х 72 мм (6)
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Горишние Плавни, просп. Героев Днепра, 54
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Всего: упаковка (1)
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Онуфриевка, ул. Центральная, 23
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Александрия, просп. Соборный, 111
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Всего: 25 мм х 72 мм (113)
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Александрия, ул. Усика Григория, 45
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Всего: 25 мм х 72 мм (12)
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Александрия, просп. Соборный, 26
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Карловка, ул. Полтавский Шлях, 42/2