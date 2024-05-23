FAMILY PLAST ПЛАСТЫРЬ БАКТЕРИЦИДНЫЙ НА ТКАНЕВОЙ ОСНОВЕ 25 мм х 72 мм, №300 - Одесса (414787) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 14 аптеках
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Всего: 25 мм х 72 мм (290)
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
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Всего: 25 мм х 72 мм (137)
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Степовая, 17
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Всего: 25 мм х 72 мм (3)
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, бульв. Итальянский, 11
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Всего: 25 мм х 72 мм (4)
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Лип Ивана и Юрия, 22-А
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Всего: 25 мм х 72 мм (141)
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 17
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Всего: упаковка (1)
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Одесса, ул. Тенистая, 9/11
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Всего: упаковка (1)
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Одесса, дорога Николаевская, 301
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Всего: 25 мм х 72 мм (282)
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Одесса, ул. Палия Семена, 82
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Всего: упаковка (1)
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Одесса, просп. Добровольского, 109-А
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Всего: 25 мм х 72 мм (48)
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Крымская, 71
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Всего: 25 мм х 72 мм (169)
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Заболотного Академика, 57
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Всего: 25 мм х 72 мм (190)
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Добровольского, 114/5
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Всего: 25 мм х 72 мм (280)
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Бувалкина Владислава, 30/1
В других городах:
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Всего: 25 мм х 72 мм (280)
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Добровольского, 128
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Всего: 25 мм х 72 мм (250)
Закрыто Открывается в 08:00
Черноморск, ул. Данченко, 2/53-Н
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Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Черноморск, ул. Данченко, 21/80-Н
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Всего: 25 мм х 72 мм (20)
Закрыто Открывается в 07:00
Овидиополь, ул. Вертелецкого, 20-Б
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Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Южное, ул. Химиков, 22/3
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Всего: 25 мм х 72 мм (58)
Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, ул. Большая Морская, 21
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Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, ул. Потемкинская, 44-А