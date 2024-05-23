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FAMILY PLAST ПЛАСТЫРЬ БАКТЕРИЦИДНЫЙ НА ТКАНЕВОЙ ОСНОВЕ 25 мм х 72 мм, №300 - Одесса (414787) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 14 аптеках
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
Всего: 25 мм х 72 мм (290)
227,13 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Степовая, 17
Всего: 25 мм х 72 мм (137)
200,70 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, бульв. Итальянский, 11
Всего: 25 мм х 72 мм (3)
240,80 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Лип Ивана и Юрия, 22-А
Всего: 25 мм х 72 мм (4)
200,70 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 17
Всего: 25 мм х 72 мм (141)
200,70 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Тенистая, 9/11
Всего: упаковка (1)
240,80 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, дорога Николаевская, 301
Всего: упаковка (1)
227,13 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Палия Семена, 82
Всего: 25 мм х 72 мм (282)
240,80 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:30
Одесса, просп. Добровольского, 109-А
Всего: упаковка (1)
240,80 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Крымская, 71
Всего: 25 мм х 72 мм (48)
240,80 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Заболотного Академика, 57
Всего: 25 мм х 72 мм (169)
240,80 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Добровольского, 114/5
Всего: 25 мм х 72 мм (190)
240,80 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Бувалкина Владислава, 30/1
Всего: 25 мм х 72 мм (280)
240,80 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Добровольского, 128
Всего: 25 мм х 72 мм (280)
240,80 грн
В других городах:
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Черноморск, ул. Данченко, 2/53-Н
Всего: 25 мм х 72 мм (250)
240,80 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Черноморск, ул. Данченко, 21/80-Н
Всего: упаковка (1)
240,80 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:00
Овидиополь, ул. Вертелецкого, 20-Б
Всего: 25 мм х 72 мм (20)
240,80 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Южное, ул. Химиков, 22/3
Всего: упаковка (1)
240,80 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, ул. Большая Морская, 21
Всего: 25 мм х 72 мм (58)
227,13 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, ул. Потемкинская, 44-А
Всего: упаковка (1)
227,13 грн