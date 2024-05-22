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FAMILY PLAST ПЛАСТЫРЬ БАКТЕРИЦИДНЫЙ НА ТКАНЕВОЙ ОСНОВЕ 25 мм х 72 мм, №300 - Киев (414787) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 71 аптеке
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 44
Всего: 25 мм х 72 мм (178)
227,13 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Верхний Вал, 22
Всего: упаковка (1)
227,13 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Омельяновича-Павленко Михаила, 7
Всего: 25 мм х 72 мм (290)
189,27 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Златоустовская, 44/22
Всего: 25 мм х 72 мм (259)
240,80 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Брюллова, 1-А
Всего: 25 мм х 72 мм (219)
240,80 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Карела Чапека, 4
Всего: 25 мм х 72 мм (105)
200,70 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Иоанна Павла Второго, 22/21
Всего: 25 мм х 72 мм (180)
240,80 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Соломенская, 33
Всего: 25 мм х 72 мм (111)
182,40 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 145/1
Всего: упаковка (1)
240,80 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Ереванская / Джохара Дудаева, 9/2
Всего: упаковка (1)
240,80 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Иорданская, 6
Всего: 25 мм х 72 мм (260)
240,80 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Митрополита Андрея Шептицкого, 24
Всего: 25 мм х 72 мм (214)
240,80 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Архипенко Александра, 4
Всего: упаковка (1)
240,80 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Науки, 4
Всего: 25 мм х 72 мм (231)
240,80 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 8
Всего: 25 мм х 72 мм (270)
227,13 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Кирилловская, 109-В/1
Всего: 25 мм х 72 мм (250)
240,80 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Тихого Олексы / Гетмана Вадима, 40/16
Всего: 25 мм х 72 мм (107)
240,80 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Оболонская, 4-А
Всего: 25 мм х 72 мм (236)
240,80 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Миколайчука Ивана, 4
Всего: 25 мм х 72 мм (179)
240,80 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Голего Николая, 5
Всего: 25 мм х 72 мм (244)
189,27 грн