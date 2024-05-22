Все аптеки Украины
Медицинские изделияПеревязочные средстваПластырипластыри бактерицидныеFAMILY PLAST ПЛАСТЫРЬ БАКТЕРИЦИДНЫЙ НА ТКАНЕВОЙ ОСНОВЕЦены в аптеках

FAMILY PLAST ПЛАСТЫРЬ БАКТЕРИЦИДНЫЙ НА ТКАНЕВОЙ ОСНОВЕ 19 мм х 72 мм, №300 - Киев (414782) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Киев (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Дашкевича Остафия, 15
Всего: 19 мм х 72 мм (80)
170,00 грн
Витамин
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Левицкого Ореста, 19-А
Всего: упаковка (1)
329,30 грн
Витамин
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Киев, просп. Красной Калины, 47
Всего: 19 мм х 72 мм (53)
313,80 грн
Витамин
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Бажана Николая, 3-В
Всего: 19 мм х 72 мм (220)
325,40 грн
В других городах:
Свк фарм
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Попельня, ул. Героев Майдана, 41
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-24 - 16:00
449,30 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Попельня, ул. Героев Майдана, 42-А
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-24 - 18:00
449,30 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Канев, ул. Героев Днепра, 1-А
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-23 - 20:00
449,30 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Канев, ул. Героев Днепра, 3-А
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-24 - 12:00
449,30 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Коростышев, ул. Героев Небесной Сотни, 56
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-24 - 16:00
449,30 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Коростышев, ул. Героев Небесной Сотни, 64
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-24 - 14:00
449,30 грн
Аптека шар@
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Коростышев, ул. Киевская, 89-А
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-24 - 14:00
449,30 грн
Авк фарм
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Коростышев, ул. Киевская, 109-А
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-24 - 14:00
449,30 грн
Аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 19:00
Андрушевка, ул. Зазулинского, 20-А
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-24 - 16:00
449,30 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Ружин, ул. Бирюкова, 5
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-24 - 20:00
449,30 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Корсунь-Шевченковский, ул. Ярослава Мудрого, 38
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-23 - 17:00
449,30 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Корсунь-Шевченковский, ул. Ярослава Мудрого, 30-А
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-23 - 18:00
449,30 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Корсунь-Шевченковский, ул. Шевченко Тараса, 32
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-23 - 18:00
449,30 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 19:30
Драбов, ул. Центральная, 26
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-24 - 12:00
449,30 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Драбов, ул. Центральная, 30
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-24 - 12:00
449,30 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Житомир, ул. Витрука, 13
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-24 - 19:00
449,30 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Черняхов, ул. Владимирская, 14
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-25 - 12:00
449,30 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Житомир, ул. Витрука, 41-Б
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-24 - 19:00
449,30 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Житомир, ул. Витрука, 45
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-24 - 17:00
449,30 грн