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FAMILY PLAST ПЛАСТЫРЬ БАКТЕРИЦИДНЫЙ НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ 25 мм х 72 мм, №20 - Львов (414772) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 12 мин
Львов, просп. Красной Калины, 42
Всего: упаковка (3)
41,40 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 12 мин
Львов, ул. Сыховская, 26
Всего: упаковка (1)
41,40 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 12 мин
Львов, просп. Красной Калины, 92
Всего: упаковка (4)
41,40 грн
В других городах:
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Новояворовск, ул. Бандеры Степана, 10
Всего: упаковка (4)
41,40 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Стрый, ул. Колессы, 55/75
Всего: упаковка (3)
41,40 грн
Аптека твоей родини
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Открыто Закроется через 12 мин
Бурштын, ул. Калушская, 10
Всего: упаковка (15)
41,40 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 12 мин
Тернополь, ул. Лучаковского, 14
Всего: упаковка (1)
41,40 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 12 мин
Тернополь, ул. Шептицкого, 15
Всего: упаковка (1)
41,40 грн
Аптека
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Открыто Закроется через 12 мин
Тернополь, ул. Черновола Вячеслава, 14
Всего: упаковка (10)
48,02
Экономия: -7,11 грн
40,91 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 12 мин
Тернополь, просп. Бандеры Степана, 72
Всего: упаковка (1)
41,40 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 12 мин
Коломыя, ул. Стефаника, 1-А/4
Всего: упаковка (3)
41,40 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 12 мин
Ровно, ул. Магеля Виталия, 11
Всего: упаковка (4)
41,40 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 12 мин
Ровно, ул. Богоявленская, 2
Всего: упаковка (8)
41,40 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 12 мин
Вараш, м-н Победы, 10-Б
Всего: упаковка (3)
41,40 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 12 мин
Красилов, ул. Грушевского, 187-Б
Всего: упаковка (1)
41,40 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:30
Ярмолинцы, ул. Хмельницкая, 14/1
Всего: упаковка (6)
41,40 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 12 мин
Хмельницкий, ул. Панаса Мирного, 37/3
Всего: упаковка (2)
41,40 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 12 мин
Шепетовка, ул. Соборности, 9
Всего: упаковка (4)
41,40 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 12 мин
Черновцы, ул. Главная, 203
Всего: упаковка (1)
41,40 грн
Аптека24
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Закрыто Открывается в 08:00
Черновцы, ул. Главная, 200
Всего: упаковка (2)
55,40 грн