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FAMILY PLAST ПЛАСТЫРЬ БАКТЕРИЦИДНЫЙ НА ТКАНЕВОЙ ОСНОВЕ 19 мм х 72 мм, №10 - Львов (414574) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Львов не найдено
В других городах:
Аптека
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Открыто Закроется через 12 мин
Тернополь, ул. Черновола Вячеслава, 14
Всего: упаковка (7)
25,64
Экономия: -3,78 грн
21,86 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, бульв. Вишневецкого Дмитрия, 9
Всего: упаковка (1)
25,64
Экономия: -3,78 грн
21,86 грн
Аптека24
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Открыто Закроется через 12 мин
Киев, ул. Нежинская, 16
Всего: упаковка (8)
30,20 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:30
Миргород, ул. Гоголя, 64
Всего: упаковка (1)
10,70 грн
Аптека24
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, бульв. Славы, 40
Всего: упаковка (4)
30,20 грн
Аптека24
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Комарова, 1
Всего: упаковка (3)
30,20 грн
Аптека24
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 144
Всего: упаковка (4)
30,20 грн
Витамин
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Открыто Закроется в 22:00
Бородянка, ул. Центральная, 337
Всего: упаковка (17)
24,90 грн
Альго-фарм
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Открыто Закроется через 12 мин
Киев, ул. Семьи Идзиковских, 2
Всего: упаковка (1)
31,00 грн
Ласкава
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, перек. Бойчука Михаила / Бастионная, 1/2
Всего: упаковка (5)
26,40 грн
Альго-фарм
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Открыто Закроется через 12 мин
Киев, ул. Сверстюка Евгения, 2-Б
Всего: упаковка (8)
30,00 грн
Витамин
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, просп. Красной Калины, 47
Всего: упаковка (4)
25,20 грн
Альго-фарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Княжий Затон, 4
Всего: упаковка (3)
25,00 грн
Витамин
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, просп. Лесной, 6
Всего: упаковка (1)
26,40 грн
Витамин
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Бажана Николая, 3-В
Всего: упаковка (1)
26,10 грн
Витамин
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Открыто Закроется в 22:00
Козелец, ул. Франко Ивана, 1
Всего: упаковка (19)
23,00 грн
Витамин
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Закрыто Открывается в 08:00
Березань, ул. Шевченкив шлях, 118
Всего: упаковка (15)
24,10 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Балакирева, 17-А
Всего: упаковка (8)
28,00 грн
Аптека
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Открыто Круглосуточно
Змиев, шоссе Тарановское, 1-Б
Всего: упаковка (21)
27,00 грн
Магнолия
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Александровский, 103/41
Всего: упаковка (21)
27,00 грн