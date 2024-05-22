FAMILY PLAST ПЛАСТЫРЬ БАКТЕРИЦИДНЫЙ НА ТКАНЕВОЙ ОСНОВЕ 19 мм х 72 мм, №10 - Киев (414574) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 7 аптеках
Ласкава
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Всего: упаковка (5)
Открыто Закроется в 22:00
Киев, перек. Бойчука Михаила / Бастионная, 1/2
Альго-фарм
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Всего: упаковка (8)
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сверстюка Евгения, 2-Б
Альго-фарм
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Семьи Идзиковских, 2
Витамин
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Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 09:00
Киев, просп. Лесной, 6
Витамин
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Всего: упаковка (4)
Закрыто Открывается в 09:00
Киев, просп. Красной Калины, 47
Альго-фарм
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Всего: упаковка (3)
Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Княжий Затон, 4
В других городах:
Витамин
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Бажана Николая, 3-В
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Миргород, ул. Гоголя, 64
Аптека
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 20:00
Тернополь, бульв. Вишневецкого Дмитрия, 9
Аптека
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Всего: упаковка (7)
Открыто Закроется в 21:00
Тернополь, ул. Черновола Вячеслава, 14
Аптека24
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Всего: упаковка (4)
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, бульв. Славы, 40
Аптека24
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Открыто Закроется через 42 мин
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 144
Аптека24
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Всего: упаковка (3)
Открыто Закроется в 19:00
Запорожье, ул. Комарова, 1
Витамин
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Всего: упаковка (17)
Открыто Закроется в 22:00
Бородянка, ул. Центральная, 337
Витамин
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Всего: упаковка (19)
Открыто Закроется в 22:00
Козелец, ул. Франко Ивана, 1
Витамин
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Всего: упаковка (15)
Открыто Закроется в 20:00
Березань, ул. Шевченкив шлях, 118
Аптека
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Всего: упаковка (8)
Открыто Закроется через 42 мин
Харьков, ул. Балакирева, 17-А
Магнолия
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Всего: упаковка (21)
Открыто Закроется через 42 мин
Харьков, просп. Александровский, 103/41
Аптека
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Всего: упаковка (21)
Открыто Круглосуточно
Змиев, шоссе Тарановское, 1-Б
Наша аптека
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Всего: упаковка (8)
Открыто Закроется в 22:00
Змиев, ул. Лиманская, 15