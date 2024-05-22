АНТИМИКРОБНАЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ ПЛЕНКА IOBAN™2 34 см х 35 см, №1 - Киев (107147) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 4 аптеках
Бажаемо здоровья
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Киев, перек. Гузара Любомира / Героев Севастополя, 30/28
Аптека бам
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Киев, ул. Героев Днепра, 35
Подорожник
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Киев, ул. Стеценко, 5
В других городах:
Экостатус
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Киев, просп. Гузара Любомира, 3
Бажаемо здоровья
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Ракитное, ул. Майская, 10-А
Свк фарм
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Попельня, ул. Героев Майдана, 41
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Подорожник
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Попельня, ул. Героев Майдана, 42-А
Наличие на 2024-05-24 - 18:00
Подорожник
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Коростышев, ул. Героев Небесной Сотни, 56
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Коростышев, ул. Героев Небесной Сотни, 64
Наличие на 2024-05-24 - 14:00
Аптека шар@
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Коростышев, ул. Киевская, 89-А
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Авк фарм
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Коростышев, ул. Киевская, 109-А
Наличие на 2024-05-24 - 14:00
Аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Андрушевка, ул. Зазулинского, 20-А
Наличие на 2024-05-24 - 16:00
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Ружин, ул. Бирюкова, 5
Наличие на 2024-05-24 - 20:00
Аптека бам
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Чернигов, просп. Победы, 14
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Житомир, ул. Витрука, 13
Наличие на 2024-05-24 - 19:00
Подорожник
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 20:00
Черняхов, ул. Владимирская, 14
Наличие на 2024-05-25 - 12:00
Подорожник
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 20:00
Житомир, ул. Витрука, 41-Б
Наличие на 2024-05-24 - 19:00
Аптека низких цен
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 21:00
Житомир, ул. Витрука, 45
Наличие на 2024-05-24 - 17:00
Аптека низких цен
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 21:00
Житомир, ул. Киевская, 89
Наличие на 2024-05-25 - 12:00
Подорожник
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 20:00
Житомир, ул. Киевская, 104
Наличие на 2024-05-25 - 12:00
Подорожник
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 20:00
Житомир, ул. Гагарина, 5
Наличие на 2024-05-24 - 17:00