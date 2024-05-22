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Медицинские изделияИзделия, применяемые в лечебно-диагностическом процессеХирургические материалыпленка хирургическаяАНТИМИКРОБНАЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ ПЛЕНКА IOBAN™2Цены в аптеках

АНТИМИКРОБНАЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ ПЛЕНКА IOBAN™2 34 см х 35 см, №1 - Киев (107147) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Гузара Любомира / Героев Севастополя, 30/28
Всего: упаковка (1)
321,20 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Героев Днепра, 35
Всего: упаковка (1)
345,99
Экономия: -36,98 грн
309,01 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Стеценко, 5
Всего: упаковка (2)
361,99
Экономия: -52,98 грн
309,01 грн
Экостатус
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Гузара Любомира, 3
Всего: упаковка (3)
563,50 грн
В других городах:
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Ракитное, ул. Майская, 10-А
Всего: упаковка (1)
302,95 грн
Свк фарм
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Открыто Закроется в 20:00
Попельня, ул. Героев Майдана, 41
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-24 - 16:00
327,20 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Попельня, ул. Героев Майдана, 42-А
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-24 - 18:00
327,20 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Коростышев, ул. Героев Небесной Сотни, 56
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-24 - 16:00
327,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Коростышев, ул. Героев Небесной Сотни, 64
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-24 - 14:00
327,20 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Коростышев, ул. Киевская, 89-А
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-24 - 14:00
327,20 грн
Авк фарм
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Открыто Закроется в 20:00
Коростышев, ул. Киевская, 109-А
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-24 - 14:00
327,20 грн
Аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Андрушевка, ул. Зазулинского, 20-А
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-24 - 16:00
327,20 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Ружин, ул. Бирюкова, 5
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-24 - 20:00
327,20 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 14
Всего: упаковка (1)
341,99
Экономия: -32,98 грн
309,01 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Житомир, ул. Витрука, 13
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-24 - 19:00
327,20 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Черняхов, ул. Владимирская, 14
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-25 - 12:00
327,20 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Житомир, ул. Витрука, 41-Б
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-24 - 19:00
327,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Житомир, ул. Витрука, 45
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-24 - 17:00
327,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Житомир, ул. Киевская, 89
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-25 - 12:00
327,20 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Житомир, ул. Киевская, 104
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-25 - 12:00
327,20 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Житомир, ул. Гагарина, 5
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-24 - 17:00
327,20 грн