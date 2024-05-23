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БИНТ МАРЛЕВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см, №1 - Одесса (444505) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, ул. Палия Семена, 93-А
Всего: упаковка (19)
8,60
Экономия: -0,26 грн
8,34 грн
В других городах:
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Южноукраинск, просп. Независимости, 35
Всего: упаковка (1)
8,65
Экономия: -0,26 грн
8,39 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 10:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 208/1
Всего: упаковка (22)
8,60
Экономия: -0,26 грн
8,34 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Винница, ул. 600-летия, 17-Е
Всего: упаковка (20)
8,60
Экономия: -0,26 грн
8,34 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Винница, ул. Келецкая, 121
Всего: упаковка (13)
8,65
Экономия: -0,26 грн
8,39 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Канев, ул. Энергетиков, 12-А
Всего: упаковка (33)
8,60
Экономия: -0,26 грн
8,34 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Сквира, ул. Соборная, 7
Всего: упаковка (12)
8,60
Экономия: -0,26 грн
8,34 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Белая Церковь, ул. Ярослава Мудрого, 40
Всего: упаковка (15)
8,65
Экономия: -0,26 грн
8,39 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Белая Церковь, ул. Ярослава Мудрого, 27
Всего: упаковка (33)
4,87
Экономия: -0,46 грн
4,41 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Фастов, ул. Мазепы Ивана, 6
Всего: упаковка (1)
8,60
Экономия: -0,26 грн
8,34 грн
Біла ромашка
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Черновцы, ул. Главная, 265-А
Всего: упаковка (21)
8,60
Экономия: -0,26 грн
8,34 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Васильков, ул. Соборная, 64/1
Всего: упаковка (30)
8,60
Экономия: -0,26 грн
8,34 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Ходосовка, шоссе Обуховское-1, 16
Всего: упаковка (3)
8,90
Экономия: -0,27 грн
8,63 грн
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Закрыто Открывается в 09:00
Лесники, ул. Ватутина, 170
Всего: упаковка (6)
8,60
Экономия: -0,26 грн
8,34 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Млиново, ул. Александровская, 56
Всего: упаковка (33)
8,60
Экономия: -0,26 грн
8,34 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, шоссе Столичное, 103/3
Всего: упаковка (31)
8,90
Экономия: -0,27 грн
8,63 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Заболотного Академика, 37
Всего: упаковка (12)
8,60
Экономия: -0,26 грн
8,34 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Гатное, ул. Киевская, 2-В
Всего: упаковка (15)
8,90
Экономия: -0,27 грн
8,63 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Борисполь, ул. Момота Владимира, 42/5
Всего: упаковка (11)
8,60
Экономия: -0,26 грн
8,34 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Боярка, ул. Магистральная, 40
Всего: упаковка (23)
8,60
Экономия: -0,26 грн
8,34 грн