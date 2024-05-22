Все аптеки Украины
Медицинские изделияПеревязочные средстваБинтыбинты марлевыебинты нестерильныеБИНТ МАРЛЕВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник"Цены в аптеках

БИНТ МАРЛЕВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см, №1 - Львов (444505) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Львов (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках
Біла ромашка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 77
Всего: упаковка (29)
8,60
Экономия: -0,26 грн
8,34 грн
Біла ромашка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Садовая, 2-А
Всего: упаковка (31)
8,60
Экономия: -0,26 грн
8,34 грн
Біла ромашка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Мазепы, 1-Б
Всего: упаковка (7)
8,60
Экономия: -0,26 грн
8,34 грн
Біла ромашка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Научная, 35-А
Всего: упаковка (26)
8,60
Экономия: -0,26 грн
8,34 грн
В других городах:
Біла ромашка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Яворов, ул. Тычины, 3
Всего: упаковка (4)
8,65
Экономия: -0,26 грн
8,39 грн
Біла ромашка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Червоноград, ул. Героев Майдана, 10
Всего: упаковка (29)
8,60
Экономия: -0,26 грн
8,34 грн
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Дрогобыч, ул. Владимира Великого, 1-Р
Всего: упаковка (17)
8,65
Экономия: -0,26 грн
8,39 грн
Біла ромашка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Луцк, просп. Соборности, 22-Б
Всего: упаковка (30)
8,60
Экономия: -0,26 грн
8,34 грн
Біла ромашка
Подробнее
Черновцы, ул. Главная, 265-А
Всего: упаковка (21)
8,60
Экономия: -0,26 грн
8,34 грн
Біла ромашка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Винница, ул. Келецкая, 121
Всего: упаковка (13)
8,65
Экономия: -0,26 грн
8,39 грн
Біла ромашка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Винница, ул. 600-летия, 17-Е
Всего: упаковка (20)
8,60
Экономия: -0,26 грн
8,34 грн
Біла ромашка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Житомир, ул. Грушевского Михаила, 5
Всего: упаковка (19)
8,60
Экономия: -0,26 грн
8,34 грн
Біла ромашка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Коростышев, ул. Киевская, 66
Всего: упаковка (10)
8,60
Экономия: -0,26 грн
8,34 грн
Біла ромашка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Сквира, ул. Соборная, 7
Всего: упаковка (12)
8,60
Экономия: -0,26 грн
8,34 грн
Біла ромашка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Макаров, ул. Ростовского Димитрия, 52
Всего: упаковка (22)
8,60
Экономия: -0,26 грн
8,34 грн
Біла ромашка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Фастов, ул. Мазепы Ивана, 6
Всего: упаковка (1)
8,60
Экономия: -0,26 грн
8,34 грн
Біла ромашка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Иванков, ул. Ватутина, 32
Всего: упаковка (11)
8,60
Экономия: -0,26 грн
8,34 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Белая Церковь, ул. Ярослава Мудрого, 27
Всего: упаковка (33)
4,87
Экономия: -0,46 грн
4,41 грн
Біла ромашка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Белая Церковь, ул. Ярослава Мудрого, 40
Всего: упаковка (15)
8,65
Экономия: -0,26 грн
8,39 грн
Біла ромашка
Подробнее
Открыто Круглосуточно
Буча, бульв. Бирюкова Леонида, 2
Всего: упаковка (47)
8,60
Экономия: -0,26 грн
8,34 грн