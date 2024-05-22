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БИНТ МАРЛЕВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см, №1 - Харьков (444505) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найдено
В других городах:
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 208/1
Всего: упаковка (22)
8,60
Экономия: -0,26 грн
8,34 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Канев, ул. Энергетиков, 12-А
Всего: упаковка (33)
8,60
Экономия: -0,26 грн
8,34 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Борисполь, ул. Головатого, 30
Всего: упаковка (30)
8,60
Экономия: -0,26 грн
8,34 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Борисполь, ул. Киевский Шлях, 6
Всего: упаковка (24)
8,60
Экономия: -0,26 грн
8,34 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Борисполь, ул. Момота Владимира, 42/5
Всего: упаковка (11)
8,60
Экономия: -0,26 грн
8,34 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Чернигов, просп. Мира, 49
Всего: упаковка (12)
8,60
Экономия: -0,26 грн
8,34 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 20:00
Пролиски, ул. Броварская, 2-А
Всего: упаковка (9)
8,60
Экономия: -0,26 грн
8,34 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Счастливое, шоссе Харьковское, 1-В
Всего: упаковка (8)
8,05
Экономия: -0,24 грн
7,81 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Бровары, ул. Киевская, 241
Всего: упаковка (60)
8,60
Экономия: -0,26 грн
8,34 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Бровары, ул. Киевская, 156
Всего: упаковка (24)
8,60
Экономия: -0,26 грн
8,34 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, шоссе Харьковское, 168
Всего: упаковка (30)
8,65
Экономия: -0,26 грн
8,39 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Млиново, ул. Александровская, 56
Всего: упаковка (33)
8,60
Экономия: -0,26 грн
8,34 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, шоссе Харьковское, 144-Б
Всего: упаковка (33)
8,60
Экономия: -0,26 грн
8,34 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Мишуги Александра, 4
Всего: упаковка (8)
8,90
Экономия: -0,27 грн
8,63 грн
Будь здоров
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Гришко Михаила, 5
Всего: упаковка (17)
8,60
Экономия: -0,26 грн
8,34 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, пер. Финский, 3
Всего: упаковка (21)
8,60
Экономия: -0,26 грн
8,34 грн
Будь здоров
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Днепровская Набережная, 33
Всего: упаковка (26)
8,95
Экономия: -0,27 грн
8,68 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Березнева, 12-А
Всего: упаковка (22)
8,60
Экономия: -0,26 грн
8,34 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Здолбуновская, 4
Всего: упаковка (18)
8,60
Экономия: -0,26 грн
8,34 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, ул. Днепровская Набережная, 12
Всего: упаковка (2)
8,90
Экономия: -0,27 грн
8,63 грн