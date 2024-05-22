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БИНТ ЭЛАСТИЧНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ С ТЕКСТИЛЬНОЙ ЗАСТЕЖКОЙ ТОН-Т 8 см х 3 м темно-синий, №1 - Киев (683599) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Киев не найдено
В других городах:
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Житомир, ул. Театральная, 5
Всего: упаковка (1)
101,04
Экономия: -4,22 грн
96,82 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 41 мин
Звягель, ул. Шевченко, 49
Всего: упаковка (1)
124,25
Экономия: -16,97 грн
107,28 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Дунаевцы, ул. Шевченко Тараса, 59/4
Всего: упаковка (1)
123,99
Экономия: -30,00 грн
93,99 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 11 мин
Днепр, ул. Березинская, 19
Всего: упаковка (1)
102,66
Экономия: -5,84 грн
96,82 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 41 мин
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (1)
113,71
Экономия: -7,19 грн
106,52 грн
В других городах больше нет предложений с препаратом