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БИНТ ЭЛАСТИЧНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ С ТЕКСТИЛЬНОЙ ЗАСТЕЖКОЙ ТОН-Т 8 см х 3 м синий, №1 - Киев (683598) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 16 аптеках
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (4)
152,48 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 41 мин
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (2)
154,57 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (1)
154,22 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 41 мин
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
Всего: упаковка (2)
152,85 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
Всего: упаковка (2)
153,46 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 41 мин
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
Всего: упаковка (2)
152,90 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 41 мин
Киев, перек. Политехнический / Берестейский, 1/33
Всего: упаковка (1)
153,09 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 41 мин
Киев, ул. Сверстюка Евгения, 2-А
Всего: упаковка (2)
152,83 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 41 мин
Киев, ул. Довженко Александра, 1
Всего: упаковка (2)
152,71 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 41 мин
Киев, ул. Голосеевская, 13
Всего: упаковка (2)
152,42 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 41 мин
Киев, ул. Черных Запорожцев, 20-Б
Всего: упаковка (2)
154,08 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 41 мин
Киев, просп. Оболонский, 22-В
Всего: упаковка (2)
154,56 грн
Свк фарм
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Открыто Закроется через 41 мин
Киев, ул. Драгоманова, 6/1
Всего: упаковка (2)
99,00
Экономия: -2,97 грн
96,03 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 41 мин
Киев, ул. Центральная, 21-Б
Всего: упаковка (2)
153,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 41 мин
Киев, ул. Гришко Михаила, 6
Всего: упаковка (1)
127,36
Экономия: -15,32 грн
112,04 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 41 мин
Киев, ул. Коласа Якуба, 15-А
Всего: упаковка (2)
154,41 грн
В других городах:
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 41 мин
Чабаны, ул. Машиностроителей, 14-А
Всего: упаковка (2)
153,38 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 41 мин
Петропавловская Борщаговка, ул. Львовская, 1-А
Всего: упаковка (2)
152,68 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 41 мин
Софиевская Борщаговка, ул. Соборная, 105/7
Всего: упаковка (2)
153,95 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 41 мин
Тарасовка, ул. Железнодорожная, 8-А
Всего: упаковка (2)
152,86 грн