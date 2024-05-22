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БИНТ ЭЛАСТИЧНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ С ТЕКСТИЛЬНОЙ ЗАСТЕЖКОЙ ТОН-Т 8 см х 3 м серый, №1 - Киев (683596) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 17 аптеках
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (4)
152,43 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (2)
153,58 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 41 мин
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (2)
154,54 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (4)
154,03 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 41 мин
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
Всего: упаковка (2)
153,81 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
Всего: упаковка (2)
152,87 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 41 мин
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
Всего: упаковка (2)
152,65 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 41 мин
Киев, перек. Политехнический / Берестейский, 1/33
Всего: упаковка (2)
153,06 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 41 мин
Киев, ул. Сверстюка Евгения, 2-А
Всего: упаковка (2)
153,75 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 41 мин
Киев, ул. Довженко Александра, 1
Всего: упаковка (2)
154,33 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 41 мин
Киев, ул. Голосеевская, 13
Всего: упаковка (2)
154,14 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 41 мин
Киев, ул. Черных Запорожцев, 20-Б
Всего: упаковка (1)
153,64 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 41 мин
Киев, ул. Гарматная, 39-В
Всего: упаковка (1)
153,75 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 41 мин
Киев, просп. Оболонский, 22-В
Всего: упаковка (2)
154,34 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 41 мин
Киев, ул. Центральная, 21-Б
Всего: упаковка (1)
152,75 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 41 мин
Киев, просп. Бажана Николая, 3-Г
Всего: упаковка (1)
153,40 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 41 мин
Киев, ул. Коласа Якуба, 15-А
Всего: упаковка (2)
152,91 грн
В других городах:
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 41 мин
Чабаны, ул. Машиностроителей, 14-А
Всего: упаковка (1)
152,94 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 41 мин
Петропавловская Борщаговка, ул. Львовская, 1-А
Всего: упаковка (2)
153,01 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 41 мин
Софиевская Борщаговка, ул. Соборная, 105/7
Всего: упаковка (2)
153,92 грн