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БИНТ ЭЛАСТИЧНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ С ТЕКСТИЛЬНОЙ ЗАСТЕЖКОЙ ТОН-Т 8 см х 3 м розовый, №1 - Киев (683594) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 5 аптеках
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (5)
154,04 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (5)
153,33 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (10)
152,59 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 41 мин
Киев, ул. Героев Днепра, 34
Всего: упаковка (3)
156,75 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 41 мин
Киев, ул. Коласа Якуба, 15-А
Всего: упаковка (2)
154,57 грн
В других городах:
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 41 мин
Софиевская Борщаговка, ул. Леси Украинки, 25
Всего: упаковка (2)
152,89 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Житомир, ул. Тена Бориса, 2-А
Всего: упаковка (1)
101,20
Экономия: -6,22 грн
94,98 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 41 мин
Коростень, ул. Сосновского, 42
Всего: упаковка (1)
153,01 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 41 мин
Варва, ул. Шевченко Тараса, 81
Всего: упаковка (3)
152,74 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 41 мин
Липовец, ул. Липковского Василия, 57
Всего: упаковка (3)
154,09 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 41 мин
Винница, просп. Космонавтов, 36-А
Всего: упаковка (2)
153,47 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 41 мин
Хмельник, пл. Победы, 2
Всего: упаковка (2)
152,95 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 41 мин
Кропивницкий, перек. Чмиленко Виктора / Большая Перспективная, 82/40
Всего: упаковка (2)
154,44 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 41 мин
Первомайск, ул. Одесская, 182
Всего: упаковка (3)
152,81 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 41 мин
Хмельницкий, ул. Каменецкая, 80
Всего: упаковка (2)
153,59 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 41 мин
Врадиевка, ул. Героев Врадиевщины, 129
Всего: упаковка (1)
153,47 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 41 мин
Полтава, ул. Героев Украины, 30
Всего: упаковка (2)
153,82 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 41 мин
Сумы, ул. Ильинская, 51/1
Всего: упаковка (2)
154,37 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Сумы, ул. Троицкая, 48
Всего: упаковка (9)
154,11 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 23:00
Вознесенск, ул. Центральная, 6/1
Всего: упаковка (2)
154,33 грн