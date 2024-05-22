К сожалению, препарат в аптеках города Киев не найдено

В других городах:

Аптека низких цен Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Житомир, ул. Покровская, 63 Всего: упаковка (1) 100,13 Экономия: -5,15 грн 94,98 грн Забронировать

Аптека копейка Подробнее Открыто Закроется через 41 мин График работы Звягель, ул. Шевченко, 49 Всего: упаковка (1) 98,45 Экономия: -3,47 грн 94,98 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Открыто Закроется через 41 мин График работы Кременчуг, кв-л 101-й, 3 Всего: упаковка (1) 129,69 Экономия: -18,63 грн 111,06 грн Забронировать

Аптека шар@ Подробнее Открыто Закроется через 11 мин График работы Запорожье, просп. Соборный, 171-А Всего: упаковка (1) 97,22 Экономия: -4,57 грн 92,65 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Открыто Закроется через 41 мин График работы Запорожье, просп. Соборный, 149 Всего: упаковка (1) 130,14 Экономия: -12,26 грн 117,88 грн Забронировать