Все аптеки Украины
Медицинские изделияПеревязочные средстваБинтыбинты эластичныебинты прочие эластичныеБИНТ ЭЛАСТИЧНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ С ТЕКСТИЛЬНОЙ ЗАСТЕЖКОЙ ТОН-ТЦены в аптеках

БИНТ ЭЛАСТИЧНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ С ТЕКСТИЛЬНОЙ ЗАСТЕЖКОЙ ТОН-Т 8 см х 3 м оранжевый, №1 - Киев (683592) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Киев (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Киев не найдено
В других городах:
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Житомир, ул. Покровская, 63
Всего: упаковка (1)
100,13
Экономия: -5,15 грн
94,98 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется через 41 мин
Звягель, ул. Шевченко, 49
Всего: упаковка (1)
98,45
Экономия: -3,47 грн
94,98 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется через 41 мин
Кременчуг, кв-л 101-й, 3
Всего: упаковка (1)
129,69
Экономия: -18,63 грн
111,06 грн
Аптека шар@
Подробнее
Открыто Закроется через 11 мин
Запорожье, просп. Соборный, 171-А
Всего: упаковка (1)
97,22
Экономия: -4,57 грн
92,65 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется через 41 мин
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (1)
130,14
Экономия: -12,26 грн
117,88 грн
В других городах больше нет предложений с препаратом