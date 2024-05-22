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БИНТ ЭЛАСТИЧНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ С ТЕКСТИЛЬНОЙ ЗАСТЕЖКОЙ ТОН-Т 8 см х 3 м желто-зеленый, №1 - Киев (683589) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 14 аптеках
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (4)
154,54 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 42 мин
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (2)
153,36 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (8)
154,07 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 42 мин
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
Всего: упаковка (2)
153,63 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
Всего: упаковка (2)
153,94 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 42 мин
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
Всего: упаковка (2)
153,52 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 42 мин
Киев, перек. Политехнический / Берестейский, 1/33
Всего: упаковка (1)
153,42 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 42 мин
Киев, ул. Сверстюка Евгения, 2-А
Всего: упаковка (2)
153,06 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 42 мин
Киев, ул. Довженко Александра, 1
Всего: упаковка (2)
153,76 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 42 мин
Киев, ул. Голосеевская, 13
Всего: упаковка (2)
152,59 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 42 мин
Киев, ул. Черных Запорожцев, 20-Б
Всего: упаковка (2)
153,49 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 42 мин
Киев, просп. Оболонский, 22-В
Всего: упаковка (2)
153,53 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 42 мин
Киев, ул. Центральная, 21-Б
Всего: упаковка (2)
153,98 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 42 мин
Киев, ул. Коласа Якуба, 15-А
Всего: упаковка (2)
153,86 грн
В других городах:
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 42 мин
Петропавловская Борщаговка, ул. Львовская, 1-А
Всего: упаковка (2)
153,28 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 42 мин
Софиевская Борщаговка, ул. Соборная, 105/7
Всего: упаковка (2)
154,20 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 42 мин
Тарасовка, ул. Железнодорожная, 8-А
Всего: упаковка (1)
152,50 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 42 мин
Ворзель, ул. Европейская, 10
Всего: упаковка (2)
152,59 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 42 мин
Борисполь, ул. Киевский Шлях, 79-В
Всего: упаковка (2)
154,54 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Ракитное, ул. Вокзальная, 68
Всего: упаковка (2)
154,46 грн