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БИНТ ЭЛАСТИЧНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ С ТЕКСТИЛЬНОЙ ЗАСТЕЖКОЙ ТОН-Т 8 см х 1,5 м желто-зеленый, №1 - Киев (683588) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 10 аптеках
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (5)
123,14 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (5)
122,39 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (4)
123,30 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
Всего: упаковка (1)
122,14 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 42 мин
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
Всего: упаковка (1)
121,88 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 42 мин
Киев, просп. Оболонский, 22-В
Всего: упаковка (1)
122,96 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 42 мин
Киев, ул. Вышгородская, 26/2
Всего: упаковка (1)
71,87
Экономия: -12,66 грн
59,21 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 42 мин
Киев, ул. Героев Днепра, 34
Всего: упаковка (3)
124,88 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 42 мин
Киев, ул. Коласа Якуба, 15-А
Всего: упаковка (2)
122,40 грн
Альго-фарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Иорданская, 1
Всего: упаковка (1)
73,00 грн
В других городах:
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 42 мин
Борисполь, ул. Киевский Шлях, 79-В
Всего: упаковка (1)
122,82 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 42 мин
Житомир, ул. Витрука, 45
Всего: упаковка (1)
60,35
Экономия: -1,84 грн
58,51 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 42 мин
Коростень, ул. Сосновского, 42
Всего: упаковка (2)
122,92 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 42 мин
Липовец, ул. Липковского Василия, 57
Всего: упаковка (3)
121,94 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 42 мин
Винница, просп. Космонавтов, 36-А
Всего: упаковка (2)
123,18 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 42 мин
Винница, ул. Ващука Николая, 22
Всего: упаковка (2)
122,76 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 42 мин
Звягель, ул. Шевченко, 49
Всего: упаковка (1)
78,57
Экономия: -2,77 грн
75,80 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 42 мин
Хмельник, пл. Победы, 2
Всего: упаковка (4)
121,86 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 42 мин
Кропивницкий, перек. Чмиленко Виктора / Большая Перспективная, 82/40
Всего: упаковка (2)
122,11 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 42 мин
Кременчуг, ул. Маслова Академика, 15/4
Всего: упаковка (1)
122,47 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 42 мин
Славута, ул. Садовая, 5
Всего: упаковка (1)
122,26 грн