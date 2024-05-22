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БАНДАЖ МЕДИЦИНСКИЙ ЭЛАСТИЧНЫЙ ПРОТИВОГРЫЖЕВОЙ НА БРЮШНУЮ СТЕНКУ "АЭРО" арт. 30ББСА №3 обхват талии (85-95 см), №1 - Киев (637467) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (2)
580,35 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Оболонский, 22-В
Всего: упаковка (1)
578,50 грн
В других городах:
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Борисполь, ул. Киевский Шлях, 79-В
Всего: упаковка (1)
603,30 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Кропивницкий, ул. Преображенская, 4-А
Всего: упаковка (1)
579,75 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 59 мин
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 136
Всего: упаковка (1)
580,79 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Науки, 64
Всего: упаковка (1)
579,25 грн
Первая аптека
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Открыто Закроется через 59 мин
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (1)
580,72 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Балакирева, 17-Г
Всего: упаковка (1)
580,95 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (1)
584,19 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Молочная, 6
Всего: упаковка (1)
582,68 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Гагарина, 177
Всего: упаковка (1)
581,46 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 124-А
Всего: упаковка (1)
577,79 грн
Полимед
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Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, ул. Высоцкого, 23
Всего: упаковка (1)
456,71 грн
Полимед
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Открыто Закроется через 59 мин
Одесса, ул. Балковская, 28
Всего: упаковка (1)
456,71 грн
Полимед
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Открыто Закроется в 22:00
Одесса, ул. Ядова Сергея, 14
Всего: упаковка (1)
456,71 грн
Полимед
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Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, просп. Шевченко, 21
Всего: упаковка (1)
456,71 грн
Полимед
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Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, ул. Невского Александра, 43
Всего: упаковка (1)
456,71 грн
В других городах больше нет предложений с препаратом