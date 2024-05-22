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БАНДАЖ МЕДИЦИНСКИЙ ЭЛАСТИЧНЫЙ ПРОТИВОГРЫЖЕВОЙ НА БРЮШНУЮ СТЕНКУ "АЭРО" арт. 30ББСА №2 обхват талии (75-85 см), №1 - Киев (637465) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (1)
583,76 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (2)
580,02 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Оболонский, 22-В
Всего: упаковка (1)
577,25 грн
Аптека для економних
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Открыто Круглосуточно
Киев, ул. Дорогожицкая, 17
Всего: упаковка (1)
331,20 грн
В других городах:
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Борисполь, ул. Киевский Шлях, 79-В
Всего: упаковка (1)
583,17 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Кропивницкий, ул. Преображенская, 4-А
Всего: упаковка (1)
580,59 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 59 мин
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 136
Всего: упаковка (1)
578,28 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Науки, 64
Всего: упаковка (1)
584,84 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, пл. Свободы, 8
Всего: упаковка (1)
642,22 грн
Первая аптека
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Открыто Закроется через 59 мин
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (1)
581,52 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Балакирева, 17-Г
Всего: упаковка (1)
581,84 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
Всего: упаковка (1)
582,76 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (1)
581,12 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 59 мин
Снигиревка, ул. Центральная, 146
Всего: упаковка (1)
581,21 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Молочная, 6
Всего: упаковка (1)
579,05 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Гагарина, 177
Всего: упаковка (1)
640,24 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 124-А
Всего: упаковка (1)
585,25 грн
Гала аптека
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Открыто Круглосуточно
Вишневое, ул. Европейская, 35
Всего: упаковка (1)
370,40 грн
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