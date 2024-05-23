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Бинт марлевый медицинский нестерильный Teta® 7 см х 14 см, №1 - Запорожье (877047) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Запорожье не найдено
В других городах:
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Чехова, 101
Всего: упаковка (19)
13,38 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Новопречистенская, 55
Всего: упаковка (20)
13,47 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Черновола Вячеслава, 118
Всего: упаковка (39)
13,41
Экономия: -0,02 грн
13,39 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Небесной Сотни, 59/2
Всего: упаковка (5)
13,58
Экономия: -0,17 грн
13,41 грн
Йод
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Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Благовестная, 182
Всего: упаковка (25)
13,47
Экономия: -0,11 грн
13,36 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, просп. Победы, 16
Всего: упаковка (6)
13,52 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Дахновская, 34
Всего: упаковка (8)
13,62 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Святителя-хирурга Луки, 3
Всего: упаковка (23)
13,45
Экономия: -0,06 грн
13,39 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Святителя-хирурга Луки, 3
Всего: упаковка (4)
13,59 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Святителя-хирурга Луки, 3
Всего: упаковка (14)
11,22
Экономия: -0,03 грн
11,19 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Городище, ул. Мира, 103
Всего: упаковка (41)
13,59
Экономия: -0,12 грн
13,47 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Теплик, ул. Независимости, 29
Всего: упаковка (79)
13,50 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Гора, ул. Центральная, 20-А
Всего: упаковка (19)
13,55 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Братства тарасовцев, 9/3
Всего: упаковка (34)
13,43 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Руденко Ларисы, 6-А
Всего: упаковка (24)
13,36 грн
Йод
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Мишуги Александра, 3-В
Всего: упаковка (8)
13,47
Экономия: -0,12 грн
13,35 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Григоренко Петра, 32-Д
Всего: упаковка (25)
13,48 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Бровары, ул. Киевская, 243
Всего: упаковка (59)
13,59
Экономия: -0,24 грн
13,35 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Ревуцкого, 6
Всего: упаковка (5)
13,42
Экономия: -0,02 грн
13,40 грн
Йод
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Алма-Атинская, 2-Б
Всего: упаковка (11)
13,56
Экономия: -0,10 грн
13,46 грн