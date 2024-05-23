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Бинт марлевый медицинский нестерильный Teta® 7 см х 14 см, №1 - Одесса (877047) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Одесса не найдено
В других городах:
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Теплик, ул. Независимости, 29
Всего: упаковка (79)
13,57
Экономия: -0,04 грн
13,53 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Гайсин, ул. 1-го Мая, 69-А
Всего: упаковка (61)
13,76 грн
Семейная
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Закрыто Открывается в 08:00
Гайсин, ул. Соборная, 43
Всего: упаковка (94)
13,45 грн
Аптека семейная
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Закрыто Открывается в 08:00
Гайсин, ул. Соборная, 41
Всего: упаковка (9)
13,57 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Томашполь, ул. Гаврилюка Игоря, 1
Всего: упаковка (15)
13,39 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Брацлав, ул. Независимости, 3
Всего: упаковка (15)
13,51
Экономия: -0,09 грн
13,42 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Могилев-Подольский, ул. Ставиская, 24
Всего: упаковка (43)
13,41 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Немиров, ул. Шевченко Тараса, 26
Всего: упаковка (18)
13,53 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Городище, ул. Мира, 103
Всего: упаковка (41)
13,61
Экономия: -0,24 грн
13,37 грн
Йод
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Закрыто Открывается в 08:00
Сокиряны, ул. Грушевского, 1-А
Всего: упаковка (43)
13,55
Экономия: -0,09 грн
13,46 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Новоднестровск, м-н Молодежный, 7
Всего: упаковка (40)
13,60
Экономия: -0,03 грн
13,57 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Новоднестровск, м-н Диброва, 15
Всего: упаковка (59)
13,48
Экономия: -0,08 грн
13,40 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, просп. Победы, 16
Всего: упаковка (6)
13,58 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Мурованые Куриловцы, ул. Независимости, 87
Всего: упаковка (50)
13,40 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Черновола Вячеслава, 118
Всего: упаковка (39)
13,47
Экономия: -0,12 грн
13,35 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Мурованые Куриловцы, перек. Единства / Соборна, 1/131
Всего: упаковка (28)
13,93
Экономия: -0,08 грн
13,85 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Чехова, 101
Всего: упаковка (19)
13,57
Экономия: -0,08 грн
13,49 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Жмеринка, ул. Соборная, 2
Всего: упаковка (73)
13,52 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Новопречистенская, 55
Всего: упаковка (20)
13,54
Экономия: -0,19 грн
13,35 грн
Йод
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Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Благовестная, 182
Всего: упаковка (25)
13,46 грн