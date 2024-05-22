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Бинт марлевый медицинский нестерильный Teta® 7 см х 14 см, №1 - Киев (877047) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 16 аптеках
Здорова родина
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Открыто Закроется через 42 мин
Киев, бульв. Чоколовский, 9/13
Всего: упаковка (16)
13,54 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 42 мин
Киев, ул. Радужная, 25
Всего: упаковка (106)
13,46 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 42 мин
Киев, ул. Днепровская Набережная, 13
Всего: упаковка (6)
13,57
Экономия: -0,22 грн
13,35 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 42 мин
Киев, ул. Малышко Андрея, 3
Всего: упаковка (24)
13,62
Экономия: -0,15 грн
13,47 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 42 мин
Киев, просп. Красной Калины, 5
Всего: упаковка (43)
13,36 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 42 мин
Киев, ул. Кибальчича Николая, 19-В
Всего: упаковка (50)
13,61 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 42 мин
Киев, просп. Оболонский, 21
Всего: упаковка (16)
13,48 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 42 мин
Киев, ул. Закревского Николая, 21
Всего: упаковка (26)
13,54 грн
Йод
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Открыто Закроется через 42 мин
Киев, ул. Алма-Атинская, 2-Б
Всего: упаковка (11)
13,39
Экономия: -0,01 грн
13,38 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 42 мин
Киев, просп. Берестейский, 100-А
Всего: упаковка (31)
13,46 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 42 мин
Киев, ул. Ревуцкого, 6
Всего: упаковка (5)
13,62 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 42 мин
Киев, просп. Григоренко Петра, 32-Д
Всего: упаковка (25)
13,59
Экономия: -0,16 грн
13,43 грн
Йод
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Открыто Закроется через 32 мин
Киев, ул. Мишуги Александра, 3-В
Всего: упаковка (8)
13,60
Экономия: -0,17 грн
13,43 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 42 мин
Киев, ул. Руденко Ларисы, 6-А
Всего: упаковка (28)
13,53
Экономия: -0,10 грн
13,43 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 42 мин
Киев, ул. Львовская, 22
Всего: упаковка (13)
13,35
Экономия: -0,01 грн
13,34 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 42 мин
Киев, ул. Братства тарасовцев, 9/3
Всего: упаковка (34)
13,60
Экономия: -0,19 грн
13,41 грн
В других городах:
Здорова родина
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Открыто Закроется через 42 мин
Бровары, ул. Киевская, 243
Всего: упаковка (60)
13,60 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 42 мин
Гора, ул. Центральная, 20-А
Всего: упаковка (20)
13,47 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 42 мин
Фастов, ул. Соборная, 18
Всего: упаковка (20)
13,49
Экономия: -0,01 грн
13,48 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 42 мин
Брусилов, ул. Митрополита Илариона, 36-А
Всего: упаковка (22)
13,46
Экономия: -0,04 грн
13,42 грн