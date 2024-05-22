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Бинт марлевый медицинский нестерильный Teta® 5 см х 10 см, №1 - Киев (877046) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 16 аптеках
Здорова родина
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Открыто Закроется через 42 мин
Киев, бульв. Чоколовский, 9/13
Всего: упаковка (12)
6,97 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 42 мин
Киев, ул. Радужная, 25
Всего: упаковка (125)
6,98
Экономия: -0,02 грн
6,96 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 42 мин
Киев, ул. Днепровская Набережная, 13
Всего: упаковка (23)
6,96 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 42 мин
Киев, ул. Малышко Андрея, 3
Всего: упаковка (20)
6,88 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 42 мин
Киев, просп. Красной Калины, 5
Всего: упаковка (11)
6,67 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 42 мин
Киев, ул. Кибальчича Николая, 19-В
Всего: упаковка (71)
6,96 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 42 мин
Киев, просп. Оболонский, 21
Всего: упаковка (2)
6,99 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 42 мин
Киев, ул. Закревского Николая, 21
Всего: упаковка (20)
6,95 грн
Йод
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Открыто Закроется через 42 мин
Киев, ул. Алма-Атинская, 2-Б
Всего: упаковка (10)
6,94
Экономия: -0,05 грн
6,89 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 42 мин
Киев, просп. Берестейский, 100-А
Всего: упаковка (25)
6,99 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 42 мин
Киев, ул. Ревуцкого, 6
Всего: упаковка (8)
6,96
Экономия: -0,06 грн
6,90 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 42 мин
Киев, просп. Григоренко Петра, 32-Д
Всего: упаковка (7)
6,94
Экономия: -0,06 грн
6,88 грн
Йод
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Открыто Закроется через 32 мин
Киев, ул. Мишуги Александра, 3-В
Всего: упаковка (20)
6,98 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 42 мин
Киев, ул. Руденко Ларисы, 6-А
Всего: упаковка (34)
7,00
Экономия: -0,10 грн
6,90 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 42 мин
Киев, ул. Львовская, 22
Всего: упаковка (23)
6,96
Экономия: -0,03 грн
6,93 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 42 мин
Киев, ул. Братства тарасовцев, 9/3
Всего: упаковка (6)
6,93 грн
В других городах:
Здорова родина
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Открыто Закроется через 42 мин
Бровары, ул. Киевская, 243
Всего: упаковка (78)
6,96 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 42 мин
Гора, ул. Центральная, 20-А
Всего: упаковка (20)
6,95 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 42 мин
Фастов, ул. Соборная, 18
Всего: упаковка (14)
6,93
Экономия: -0,03 грн
6,90 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 42 мин
Брусилов, ул. Митрополита Илариона, 36-А
Всего: упаковка (32)
7,00 грн