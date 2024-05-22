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Бинт марлевый медицинский нестерильный Teta® 5 см х 10 см, №1 - Днепр (Днепропетровск) (877046) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Днепр (Днепропетровск) не найдено
В других городах:
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Счастливая, 7
Всего: упаковка (22)
6,24
Экономия: -1,07 грн
5,17 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Героев 93-й Бригады, 30
Всего: упаковка (29)
5,94
Экономия: -0,77 грн
5,17 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
Всего: упаковка (5)
6,10
Экономия: -0,93 грн
5,17 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Северокольцевая, 15
Всего: упаковка (108)
6,24
Экономия: -1,07 грн
5,17 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Чумаченко, 34
Всего: упаковка (39)
6,50
Экономия: -1,33 грн
5,17 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 20:00
Черкассы, ул. Чехова, 101
Всего: упаковка (20)
6,95
Экономия: -0,05 грн
6,90 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 345/10
Всего: упаковка (19)
6,99
Экономия: -0,10 грн
6,89 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Новопречистенская, 55
Всего: упаковка (14)
7,00
Экономия: -0,07 грн
6,93 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Черновола Вячеслава, 118
Всего: упаковка (29)
6,91 грн
Йод
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Благовестная, 182
Всего: упаковка (5)
6,94
Экономия: -0,01 грн
6,93 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 16:00
Черкассы, просп. Победы, 16
Всего: упаковка (11)
6,94 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Смела, ул. Соборная, 91-Б/4
Всего: упаковка (20)
6,99 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 19:00
Черкассы, ул. Дахновская, 34
Всего: упаковка (22)
6,94 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 18:00
Черкассы, ул. Святителя-хирурга Луки, 3
Всего: упаковка (16)
6,97
Экономия: -0,07 грн
6,90 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 16:00
Черкассы, ул. Святителя-хирурга Луки, 3
Всего: упаковка (15)
6,99
Экономия: -0,12 грн
6,87 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Городище, ул. Мира, 103
Всего: упаковка (11)
6,90 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Гора, ул. Центральная, 20-А
Всего: упаковка (20)
6,97 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Бровары, ул. Киевская, 243
Всего: упаковка (78)
6,94 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Братства тарасовцев, 9/3
Всего: упаковка (6)
6,96
Экономия: -0,06 грн
6,90 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Руденко Ларисы, 6-А
Всего: упаковка (34)
6,99 грн