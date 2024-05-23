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БИНТ МАРЛЕВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ тм МОЯ АПТЕЧКА 7 м х 14 см тип 17, №1 - Одесса (632038) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 22 аптеках
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Садиковская, 25
Всего: упаковка (1)
16,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Преображенская, 29
Всего: упаковка (77)
16,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Греческая, 45
Всего: упаковка (27)
16,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Преображенская, 82
Всего: упаковка (45)
16,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Екатерининская, 72
Всего: упаковка (15)
16,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 56
Всего: упаковка (10)
16,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Малиновского Маршала, 71
Всего: упаковка (15)
16,00 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Малиновского Маршала, 71
Всего: упаковка (13)
16,00 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, дорога Фонтанская, 2
Всего: упаковка (5)
16,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Гагарина Юрия, 16
Всего: упаковка (18)
16,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Космонавтов, 1
Всего: упаковка (12)
16,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 13
Всего: упаковка (8)
16,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 2
Всего: упаковка (36)
16,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Небесной Сотни, 6
Всего: упаковка (16)
16,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Глушко Академика, 22
Всего: упаковка (18)
16,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Героев обороны Одессы, 52-А
Всего: упаковка (12)
16,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, бульв. Десантный, 1
Всего: упаковка (28)
16,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Марсельская, 60
Всего: упаковка (152)
16,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Добровольского, 123
Всего: упаковка (26)
16,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Добровольского, 114/5
Всего: упаковка (29)
16,00 грн