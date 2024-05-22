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БИНТ МАРЛЕВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ тм МОЯ АПТЕЧКА 7 м х 14 см тип 17, №1 - Харьков (632038) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 24 аптеках
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Гагарина, 26
Всего: упаковка (34)
16,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Котляра Евгения, 3-А
Всего: упаковка (13)
16,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Науки, 38
Всего: упаковка (29)
16,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (2)
16,00 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 19:30
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 153
Всего: упаковка (1)
16,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (24)
16,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 155
Всего: упаковка (9)
16,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, просп. Юбилейный, 32-Б
Всего: упаковка (24)
16,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Холодногорская, 2
Всего: упаковка (18)
16,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, пер. 1-й Лесопарковый, 7
Всего: упаковка (10)
16,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 18:30
Харьков, ул. Достоевского, 10
Всего: упаковка (10)
16,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, проезд Стадионный, 11
Всего: упаковка (38)
16,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Славы, 3-А
Всего: упаковка (32)
16,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. Золочевская, 19
Всего: упаковка (32)
16,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Юбилейный, 63-Д
Всего: упаковка (8)
16,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Байрона, 183
Всего: упаковка (15)
16,00 грн
Ощад аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Байрона, 183
Всего: упаковка (22)
16,00 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:30
Харьков, просп. Людвига Свободы, 39
Всего: упаковка (27)
16,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Рыбалко Маршала, 24/17
Всего: упаковка (46)
16,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, просп. Людвига Свободы, 52
Всего: упаковка (18)
16,00 грн