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БИНТ МАРЛЕВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ тм МОЯ АПТЕЧКА 5 м х 10 см тип 17, №1 - Харьков (632037) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 16 аптеках
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (25)
8,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Гагарина, 26
Всего: упаковка (26)
8,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Котляра Евгения, 3-А
Всего: упаковка (15)
8,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Науки, 38
Всего: упаковка (38)
8,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (21)
8,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (28)
8,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 155
Всего: упаковка (11)
8,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Холодногорская, 2
Всего: упаковка (3)
8,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, пер. 1-й Лесопарковый, 7
Всего: упаковка (16)
8,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 18:30
Харьков, ул. Достоевского, 10
Всего: упаковка (20)
8,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, проезд Стадионный, 5-А
Всего: упаковка (2)
8,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, проезд Стадионный, 11
Всего: упаковка (26)
8,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. Золочевская, 19
Всего: упаковка (38)
8,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Байрона, 183
Всего: упаковка (6)
8,00 грн
Ощад аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Байрона, 183
Всего: упаковка (26)
8,00 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:30
Харьков, просп. Людвига Свободы, 39
Всего: упаковка (35)
8,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, просп. Победы, 64-Г
Всего: упаковка (12)
8,00 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, просп. Победы, 72-Д
Всего: упаковка (9)
8,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 256
Всего: упаковка (37)
8,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Бекетова, 21
Всего: упаковка (42)
8,00 грн
В городе Харьков больше нет предложений с препаратом