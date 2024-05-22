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БАНДАЖ МЕДИЦИНСКИЙ ЭЛАСТИЧНЫЙ АБДОМИНАЛЬНЫЙ МОДЕЛЬ А артикул 6Б, №5 окружность талии 99-109 см, №1 - Киев (629760) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 9 аптеках
Рецепты здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Головко Андрея, 4
Всего: упаковка (1)
462,10 грн
Рецепты здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Митрополита Андрея Шептицкого, 5
Всего: упаковка (1)
436,40 грн
Альго-фарм
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Семьи Идзиковских, 2
Всего: упаковка (1)
323,00 грн
Аптека для економних
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Гетмана Павла Полуботка, 26/9
Всего: упаковка (1)
272,60 грн
Гала аптека
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, просп. Отрадный, 14/45
Всего: упаковка (1)
367,10 грн
Аптека для економних
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Верховного Совета, 31
Всего: упаковка (1)
293,40 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Куренного Петра, 2
Всего: упаковка (1)
411,90 грн
Гала аптека
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Бориспольская, 9
Всего: упаковка (1)
362,10 грн
Гала аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Португальская, 2-А
Всего: упаковка (1)
377,70 грн
В других городах:
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Тетиев, ул. Цветкова, 26-А
Всего: упаковка (1)
456,33 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Кропивницкий, ул. Преображенская, 4-А
Всего: упаковка (1)
371,75 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Николаев, ул. Космонавтов, 104-А/12
Всего: упаковка (1)
416,00 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 136
Всего: упаковка (1)
416,28 грн
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Людвига Свободы, 31
Всего: упаковка (1)
413,87 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (1)
417,80 грн
Первая аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (1)
453,58 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Балакирева, 17-Г
Всего: упаковка (1)
436,87 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (1)
414,82 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Молочная, 6
Всего: упаковка (1)
456,24 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Гагарина, 177
Всего: упаковка (1)
412,55 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Павлова Академика, 307-А
Всего: упаковка (1)
413,60 грн
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 190/1
Всего: упаковка (1)
418,14 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Зубенко Владислава, 25-А
Всего: упаковка (1)
457,87 грн
Аптека ваш консультант
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Юбилейный, 57/106
Всего: упаковка (1)
415,51 грн